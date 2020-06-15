Пн, 15.06.2020
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Лиго: праздников на набережной 11 Ноября и на Дзегужкалнсе не будет

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В этом году в канун Лиго и Янова дня в парках Риги, на Луцавсале, на берегу Кишэзерса и в Межапарке пройдут мероприятия, организованные учреждениями культуры - творческие мастерские, выставки, концерты онлайн, сообщила агентству LETA руководитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

Напоминаем, чтобы избежать большого скопления людей, в этом году не проводятся традиционный травяной базарчик, а также праздники на Набережной 11 ноября и на Дзегужкалнсе. 

В культурном центре Iļģuciems будет открыта выставка керамики, а в культурном центре "Ритумс" - выставка украшений. 

Из культурного центра Ritums 19 июня в 16 часов будет транслироваться специальная праздничная  программа "Огни Янова дня". Также онлайн будет транслироваться прошлогодний концерт с набережной 11 ноября. 

19 июня с 18 до 20 часов предпраздничная программа с участием фольклорного коллектива Vilcenes будет проходить в саду Малой гильдии, но смотреть ее можно будет с площади Ливу, а не в самом саду.

С 17 по 20 июня ярмарка в честь Лиго будет проходить в квартале Калнциема, 19 июня - в Верманском саду, а 29 июня в Агенскалнсе будет работать ремесленный рынок. Дума также постарается создать праздничную атмосферу на Имантском и Центральном рынках. 

Галерея: Празднование Лиго в Риге

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