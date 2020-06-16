Не стукачи, а разоблачители. Как в Латвии защитили тех, кто сообщает о нарушениях на работе

По словам психолога, дело сдвинулось только после вмешательства СМИ: сначала в детском доме начали увольнять воспитательниц, потом на директора завели уголовное дело. В итоге директор признала свою вину в злоупотреблении правами опекуна и заплатила штраф в размере 2,5 тыс. евро. Детский дом был ликвидирован.

Андрию Ликову пытались засудить за оскорбление чести и достоинства, она выиграла суд, но потратилась на услуги адвоката.

Если бы на тот момент работал закон о защите информаторов, она могла бы рассчитывать на компенсацию всех своих расходов. Кроме того, ей не пришлось бы самой писать все одиннадцать заявлений: теперь это работа Государственной канцелярии.

Перелили кровь? Проверьтесь на гепатит

Если бы три с половиной года назад существовал закон о защите информаторов, то, возможно, работу не потеряла бы и бывшая глава Государственного донорского центра Латвии Ивета Озолиня.

Ивета Озолиня сообщила о нарушениях в донорском центре Латвии и была уволена BBC

Ее история началась, когда латвийские больницы разослали своим пациентам письма с просьбой провериться на гепатит С. Всем, кто получил эти приглашения, накануне перелили кровь, в которой позже были обнаружены антитела гепатита С.

Информация попала в СМИ, в стране поднялся скандал: никто не мог понять, как предположительно зараженная гепатитом кровь проскользнула через тесты и проверки, если донорский центр обязан гарантировать проведение таких анализов на самом высоком уровне.

Ивета Озолиня созвала пресс-конференцию и рассказала журналистам, что проверки не проводились в полном объеме из-за нехватки бюджетного финансирования.

Донорскому центру пришлось экономить и смешивать 24 образца крови, а потом проверять на вирусы всю смесь. До сокращения финансирования смешивали не больше шести образцов, а чем больше образцов в одной смеси, тем ниже шанс "поймать" вирус.

Сразу после пресс-конференции Ивету Озолиню отстранили от должности, а потом уволили. В качестве причины такого решения Минздрав указал долги Донорского центра, которые накопились, пока им руководила Озолиня.

"Нужно было найти "статью", по которой можно было ее уволить. Она обратила внимание на проблему, подняла ее. Это показало, что наша система работает плохо, в итоге система подверглась критике", - сказал Русской службе Би-би-си глава парламентской подкомиссии по здравоохранению Виталий Орлов.

Ивета Озолиня пыталась судиться за восстановление в должности, но проиграла во всех трех инстанциях. Постоянную работу она так и не нашла.

"Моя карьера в медицине закончилась, - сказала она Русской службе Би-би-си. - Информация о том, что я такая бунтарка, попала в прессу… Кому нужен такой сотрудник?".

После увольнения Озолини правительство запретило смешивать больше шести экземпляров крови для проведения проверки. То есть донорский центр в итоге вынужден был сделать именно то, на чем настаивала Озолиня. Деньги на это нашлись.

По словам бывшего представителя донорского центра Яниса Вецвагарса, заражение пациентов гепатитом через донорскую кровь не подтвердилось.

Но Ивета Озолиня в это не верит. "Я думаю, что мы заразили [пациентов гепатитом]. Но Минздрав сделает все, чтобы это не дошло до кого-то. Есть очень много других способов, как можно заразиться, - у зубного или во время маникюра, - и человек должен доказать, что всех этих других "способов" не было", - сказала Озолиня Русской службе Би-би-си.

Правозащитники считали Ивету Озолиню и Андрию Ликову именно такими разоблачителями, которым призван помочь закон, принятый год назад.