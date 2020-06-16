Объявлены даты проведения "Евровидения" в 2021 году. Об этом сообщается на сайте музыкального фестиваля.
Известно, что два полуфинала пройдут 18 и 20 мая. Финал запланирован на 22 мая. Мероприятие пройдут в Роттердаме.
Напомним, в 2020 году "Евровидение" было отменено в связи с пандемией коронавируса. Вместо финала прошло онлайн-шоу "Европа зажигает свет" (Europe Shine A Light).
Сейчас участие в конкурсе "Евровидение-2021" подтвердили 23 страны.
Правила конкурса гласят, что песня должна быть уже другой. Она не может прозвучать публично раньше 1 сентября 2021 года. Это значит, что в конкурсе 2021 года наша латвийская конкурсантка Саманта Тина не может выступить с песней "Still breathing".
Сейчас представители LTV и Supernova ищут решение, как найти песню, с которой Саманта могла бы представить Латвию в Европе.
22 мая стало известно, что клип Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала "Евровидения". Всего чуть более, чем за два месяца, видео посмотрели более 100 миллионов раз.
Галерея: Саманта Тина
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