Две мамы и один папа: история гомосексуальных родителей

Сегодня Юле исполнилось пять лет. Она живет с двумя мамами и довольно часто видится со своим отцом, будь то у него дома или когда папа приезжает в гости. "Наши отношения очень гармоничны, - рассказывает Михаил, - мамы Юлии спокойно могут пойти в театр или на концерт, а я в это время остаюсь с дочерью. Мы все вместе ходим в зоопарк, развлекательные комплексы для детей, играем с Юлей на детских площадках. Она растет счастливым ребенком и любит нас всех троих практически одинаково".

По рассказам ее мам, Юлия очень развитая и смышленая девочка, она хорошо говорит на двух языках - русском и немецком, дочь окружена любовью и заботой не только ее родителей, но и дедушек и бабушек. "Моя мама до слез обрадовалась известию о том, что я стал отцом, - говорит Миша. - Когда я совершил свой каминг-аут, то маму больше всего расстроило то, что она, возможно, никогда не станет бабушкой. Теперь она счастлива. Мама уже видела и с удовольствием нянчила свою внучку, когда прилетала к нам в гости". Михаил общается с родителями обеих мам, они нередко встречаются и перезваниваются. "У меня теперь большая семья и я очень счастлив", - признается он.

Главное - счастливое детство ребенка

Никто в детском саду и среди соседей по дому не удивляется, что у Юлии две мамы и один папа. Главное для всех троих родителей - благо ребенка, говорят они. Правда, по словам мам, их дочь, оказавшись в возрасте "почемучки", начала задавать неожиданные вопросы. Недавно во время прогулки Юлия спросила, почему у нее две мамы? Мама Лера не растерялась и ответила: "Мы с мамой мечтали о такой замечательной доченьке, и ты у нас появилась". После паузы Юлия спросила: "А почему у меня так много мам и так мало пап?" Мамы посоветовали дочери спросить об этом отца во время следующей встречи. Теперь папа ломает голову, как ей ответить. А вообще, по мнению Михаила, их дочь воспринимает все, как данность, для нее куда важней, чтобы ее любили и о ней заботились. А ответы на серьезные вопросы она получит, когда вырастет.

Михаил решил освоить в Германии новую профессию. Он учится на промышленного дизайнера. Когда он проходил собеседование, то его спросили о семейном положении. Он сразу ответил, что холост и что у него есть дочь, которая живет и воспитывается двумя мамами. "Слегка смущен был я сам, а все остальные ничуть не удивились и вполне доброжелательно к этому отнеслись", - улыбается он.

По признанию Михаила, он много раз думал о том, насколько парадоксален тот факт, что за своим семейным счастьем ему пришлось уехать в Германию, потому что на его родине обрести его было бы невозможно. "Мы все трое родителей счастливы, что наша дочь живет в стране, где права каждого человека одинаково защищены законом", - подчеркивает в интервью DW бывший россиянин.