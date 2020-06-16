Планка, йога, скакалка и воздушная акробатика: ей 97 лет, но она точно не бабуля!

Женщина страстно танцует танго, с легкостью садится на шпагат, держит планку, но главное - не считает, что делает что-то невероятное. Историю Филлис рассказывает "Чемпионат".

Филлис Сьюз в юности была балериной, после переквалифицировалась в танцовщицу на Бродвее. В 50 лет женщина занялась предпринимательством. Так и шел день за днем спокойной размеренной жизни, но все переменилось в ее 75 лет: Сьюз занялась воздушной акробатикой!

Было сложно, но женщина освоила ее! Так она и приняла решение, что пора меня свой ход жизни.

"Моя жизнь до 75 была больше похожа на сон, а потом я словно проснулась. Мне хотелось быть активной, изучать что-то новое. Я решила, что каждый день - это новая жизнь, и каждый день должен быть ярким",

- приводит слова женщины издание.

Чем еще она занимается?

Йога, скакалка и аргентинский танго: согласно словам Филлис, все увлечение нашли ее сами:

"Мне понадобилась целая жизнь, чтобы я понравилась себе такой, какой являюсь сейчас. Йога, танго и скакалка нашли меня случайно, когда жизнь уже шла к закату. Но нет, это оказался рассвет! Сейчас я просто занимаюсь тем, что требуют тело и душа".

Спорт

Каждое утро Сьюз начинается с растяжки: женщина садится на шпагат прямо в кровати. После - прыжки на скакалке с увеличением темпа. И так в течение шести минут.

После такой разминки уже следует спокойное занятие йогой, которое длится около 45 - 60 минут.

Сьюз рассказала, что на занятия йогой ее привела подруга и увиденное женщине не понравилось, тренеру пришлось уговорить Филлис позаниматься, и вот теперь жизнь женщины без йоги - немыслима. Ну и вскоре в ее жизнь ворвался и танго!

Питание

Тут без привычных ограничений. Женщина есть часто, но небольшими порциями. Ее вес всегда был не выше 50 кг, а последние десятки лет - не выше 45 кг.

Книга советов

В начале этого года Филлис Сьюз выпустила книгу, над которой работала пять лет. Книга получила название "Мое путешествие к здоровью: активность".

Издание привело несколько советов, которыми можно воспользоваться уже сейчас,а не ждать своего 75-летия. Вот они:

Никогда нельзя говорить себе, что у тебя нет на это сил или времени, это просто отговорка;

менять свою жизнь никогда не поздно;

в жизни должен быть установленный распорядок, это дисциплинирует;

не сидите на месте - двигайтесь, слушайте, учитесь, занимайтесь чем-то полезным, но не сидите;

помните, что наше тело обладает уникальными способностями, и если о нем заботиться, оно позволит вам прожить долгую и яркую жизнь.