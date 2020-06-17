Клинический иммунолог Лаурис Лицитис: Жизнь после коронавируса – витамин D спешит на помощь!

Эксперты проанализировали средние показатели уровня витамина D среди жителей 20 европейских стран и соотнесли их со статистикой смертности от коронавируса в этих сранах. Недостаток витамина D в организме, по мнению исследователей, мог вызвать высокую смертность от Covid-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно среди пациентов преклонного возраста, говорят ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Исследование было опубликовано в журнале Research Square.

Ссылаясь на результаты исследования, они отмечают, что у жителей Италии в среднем констатирован уровень витамина D 28 нмоль/л, у жителей Испании - 26 нмоль/л. При этом недостаток вещества регистрируется, если этот показатель опускается ниже 30 нмоль/л. Ученые отмечают, что уровень витамина D в организме жителей Скандинавских стран намного выше - в среднем 45 нмоль/л.

В ходе исследования, проведенного в Северно-Западном университете в Америке, выяснилось, что у пациентов с заметным дефицитом витамина D риск развития серьезных проблем со здоровьем из-за коронавируса в два раза выше. Ученые, которые исследовали взяимосвязь между коронавирусом и витамином D, обнаружили корреляцию между низким уровенем витамина D, который наблюдается у некоторых больных коронавирусом, и цитокиновым штормом - потенциально летальной реакцией иммунной системы. Цитокиновый шторм может серьезно поразить легкие и вызвать синдром острой дыхательной недостаточности, что может повлечь смерть пациентов с Covid-19.

В свою очередь, в статье, опубликованной в The British Medical Journal, сообщается, что витамин D может бороться с вирусными и бактериальными патогенами, которые вызывают астму, пневмонию и грипп.

"Витамин D действительно способствует укреплению иммунитета, и, скорее всего, он помогает избежать осложнений при заболевании коронавирусом, - поясняет эксперт, клинический иммунолог Лаурис Лицитис.

"В принципе, нехватка любых витаминов связана с какими-то изменениями в иммунитете человека, и это сказывается при любой вирусной инфекции. Витамин D важен для нормального функционирования гормональной системы. Особенно это касается женщин, но и для мужчин тоже актуально. И, конечно, витамин D способствует обмену веществ в организме, включая метаболизм кальция. То есть крепкие кости - это витамин D, рост - это тоже заслуга витамина D", - отмечает Лицитис.

Доказано, что у женщин, у которых наблюдается нехватка этого витамина, чаще развивается рак груди. Поэтому в ходе лечения этой болезни помимо основной терапии используются также высокие дозы витамина D.

"Одним из самых важных факторов, которые влияют на концентрацию витамина D в организме, является солнце, - говорит Лаурис Лицитис. - Однако я могу сказать, что симптомы нехватки этого витамина начинают появляться не только у людей из северных широт, как мы, но и у живущих в более солнечных краях".

Из чего следует сделать вывод, что помогает не только солнце. Особенно это связано с питанием. Надо включать в рацион различные масла, в том числе оливковое, маслосодержащие продукты, рыбу, молочные изделия - молочные жиры также являются одним из источников витамина D. Обычно приверженцы низкокалорийных диет грешат тем, что полностью исключают из рациона содержащие жиры продукты, что, в свою очередь, ограничивает получение витамина D с пищей.

В ходе многих исследований констатировано, что особенно эффективной является комбинация витамина D с оливковым маслом высшего сорта. Благоприятное влияние оливок широко используется в лечении и профилактике многих заболеваний.

Эксперты советуют ежедневно принимать витамин D в небольших дозах (1000-4000 SV). Нужно помнить, что витамин D3 очень хорошо растворяется в жирах, особенно в конопляном масле и в оливковом масле первого отжима. В этом случае витамин D лучше усваивается.

Не забывайте, что оливковое масло богато витаминами А и Е, а рапсовое масло насыщено жирными кислотами Омега 3 и Омега 6. Эта комбинация способствует самому лучшему усвоению холекальциферола (витамина D3).