Фонд Black Lives Matter Foundation собрал 4 млн долларов. Он не связан с борьбой против расизма

По данным BuzzFeed, большая часть средств, отправленных этому фонду по ошибке из-за созвучности названий, была заморожена.

Указанный фонд был основан в 2015 году 67-летним темнокожим музыкальным продюсером Робертом Рэйем Барнсом из города Санта-Кларита (штат Калифорния).

В интервью BuzzFeed он отметил, что "не имеет каких-либо связей с протестным движением Black Lives Matter".

Согласно изданию, у борцов против дискриминации афроамериканцев есть свой благотворительный фонд Black Lives Matter Global Network Foundation ("Фонд глобальной сети "Жизни темнокожих имеют значение"), зарегистрированный в 2017 году в штате Делавэр. Как указал Барнс, движение Black Lives Matter "украло придуманное им название".

Кроме того, он рассказал, что задача созданной им в 2015 году некоммерческой организации, в которой числится лишь один сотрудник, заключается в том, чтобы "сплотить общество и полицию". Барнс поведал, что намерен потратить собранные средства на организацию фуршетов с участием полицейских и жителей города и распространение брошюр с "позитивными новостями о действиях сотрудников правоохранительных органов".

Кроме того, основатель фонда хочет организовать встречи, на которых граждане смогут поговорить с полицейскими "за чашкой кофе с пончиками".

Отмечается, что пожертвования в фонд сделали, в том числе, крупные технологические корпорации - Apple, Microsoft и Google. Краудфандинговая платформа GoFundMe, через которую частично велся сбор средств, уже заявила о заморозке 350 тыс. долларов, поступивших по ошибке в указанный фонд. "Мы будем сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы в итоге средства оказались в правильных руках", - цитирует заявление площадки ТАСС.

Напомним, в конце мая в США начались массовые протесты и беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский в Миннеаполисе около восьми минут давил на шею Флойда. В результате он умер в больнице.