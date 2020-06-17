"Тело еще не остыло": Диана Арбенина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Артистка призвала своих подписчиков опомниться и перестать порицать и морализировать.

"В этой истории ужасно все и ужасны все. Михаил Ефремов, убивший в первую очередь свой мозг, и как следствие - человека; семья Сергея Захарова, восседающая в ток-шоу в то время, как тело близкого еще не остыло в земле, и позволяющая снимать похороны и горе ничего не соображающей матери;

толпа журналистов, выполняющих свою работу; те, кто видел, что происходит с Мишей, и ничего не делал; те, кто с ним пил. Все это одинаково мерзко", - написала певица.

Арбенина также добавила, что ей отвратительны двойные стандарты и, несмотря на весь ужас сложившейся ситуации, она не будет "бросать камни" в Ефремова, которого любила, любит и будет любить.

"Камня не брошу и в человека Михаила Ефремова, нисколько не оправдывая его пьянство. И вместо того, чтобы грозить пальчиком и упражняться в красноречии, пожалею его. Пожалею ополоумевших родственников убитого. Пожалею всех. Не притворно, а глубоко страдая.

И свечи в церкви поставлю две: за упокой души Сережи Захарова и за загубленную душу Миши Ефремова, на которой кровь теперь во веки веков, и не смыть ее ни тюрьмой, ни сумой", - высказалась певица.

Лидер "Ночных снайперов" посоветовала просто промолчать, так как все люди "не без греха", а потому не стоит так рьяно осуждать актера.

"Мы никогда не напивались? Мы не совершали безумства? Мы никогда не садились пьяными за руль? Не попадали в ДТП? И, может быть, мы не знаем, что такое похмелье и отходняк? Будем честны: знаем. Так, может быть, нам просто повезло не дойти до той черты, за которой смерть? Но - повторюсь - от сумы да тюрьмы не зарекайся. Будем людьми наконец", - заключила Арбенина.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.