Covid-19: В Пекине 31 новый случай заражения, снова закрывают школы

По информации ведомства, еще у трех человек инфекция только подозревается, шестеро переносят ее бессимптомно.

Всего, как уточняет комитет, к среде в китайской столице зафиксированы 557 случаев заражения. 411 человек вылечились и были выписаны, девять умерли. Статистика ведется с начала пандемии, поэтому охватывает не только период вспышки на юге Пекина.

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Из-за выявления нового очага распространения Covid-19 в Пекине уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения был повышен с третьего до второго, предполагающего введение серьезных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй.

Ограничительные меры затронут начальные и средние школы, которые временно прекратят занятия. Также временно прекратятся занятия в кампусах университетов. В сам Пекин во время действия ограничений не смогут въехать группы туристов из других регионов Китая, в городе будет приостановлено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Свою работу приостановят крупные развлекательные центры, а также спортивные залы и бассейны, расположенные в подвальных помещениях.

Во всех общественных местах и заведениях города будет введен обязательный температурный контроль.

Напомним, 11 июня на рынке в Пекине был выявлен новый очаг распространения Covid-19. С тех пор в городе было выявлено более 100 новых случаев заражения.