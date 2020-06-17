В Латвии - шесть новых случаев Covid-19 за сутки; два человека скончались

За последние сутки в Латвии выявлено шесть новых случаев Covid-19, два человека скончались. За сутки сделано 1810 тестов. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
Сообщается, что скончавшиеся пациенты находились в возрастной группе с 80 до 85 лет, у них было несколько хронических заболеваний.
Представитель SPKC Илзе Арая подтвердила, что умершие связаны со вспышкой в центре социального ухода Mārsnēni - оба были постояльцами центра.
Один человек, у которого за последние сутки выявлен коронавирус, прибыл из России, а остальные пять случаев связаны с инфицированием в двух семьях.
Всего с начала пандемии протестировано 131 646 человек, выявлено 1104 случаев заболевания.
После Covid-19 выздоровели 875 человек, умерли - 30.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах находятся шесть пациентов, у пяти заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц 170 пациентов, переболевших Covid-19.
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