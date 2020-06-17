Ср, 17.06.2020
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В Латвии - шесть новых случаев Covid-19 за сутки; два человека скончались

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ФОТО: Zane Bitere/LETA

За последние сутки в Латвии выявлено шесть новых случаев Covid-19, два человека скончались. За сутки сделано 1810 тестов. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

Сообщается, что скончавшиеся пациенты находились в возрастной группе с 80 до 85 лет, у них было несколько хронических заболеваний. 

Представитель SPKC Илзе Арая подтвердила, что умершие связаны со вспышкой в центре социального ухода Mārsnēni - оба были постояльцами центра.

Один человек, у которого за последние сутки выявлен коронавирус, прибыл из России, а остальные пять случаев связаны с инфицированием в двух семьях.

Всего с начала пандемии протестировано 131 646 человек, выявлено 1104 случаев заболевания. 

После Covid-19 выздоровели 875 человек, умерли - 30.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах находятся шесть пациентов, у пяти заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 170 пациентов, переболевших Covid-19.

 

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