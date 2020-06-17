У помощника воспитателя в детсаду в Елгаве обнаружили Covid-19; закрыта одна группа

О том, что помощник воспитателя заразился Covid-19, узнали случайно - болезнь у него протекала без симптомов.

Принимая во внимание, что каждая группа детского сада занималась максимально изолировано, и в последние месяцы не проходили никакие совместные мероприятия, эпидемиологи рекомендовали в целях безопасности закрыть только одну конкретную группу детского сада. В ней проведена полная дезинфекция.

Воспитанники данной группы в настоящее время находятся под надзором семейных врачей, им нужно провести 14 дней в самоизоляции. У всех родителей этих детей есть возможность получить больничный лист.

В самоизоляции также находятся четыре педагога, которые работали в этой группе. Все 40 работников детского сада протестированы на Covid-19.

В самоизоляции также находится семья заболевшего помощника воспитателя. Сообщается, что эпидемиологи SPKC следят за ситуацией и предпринимают все необходимые для безопасности меры.

Напомним, за последние сутки в Латвии выявлено шесть новых случаев Covid-19, два человека скончались. За сутки сделано 1810 тестов.