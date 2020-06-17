"Я не могу быть один": Прилучный рассказал, кто утешил его после развода с Муцениеце

Павел сейчас живет один в подмосковном доме. По выходным у него гостят дети, но потом они снова уезжают к маме. По словам артиста, он плохо переносит одиночество. Справиться с ощущением пустоты ему помогают домашние питомцы.

"Я не могу быть один. Даже когда работаю. Мне нужно, чтобы кто-то ходил вокруг, разговаривал. У меня две собаки, кошки, рыбки. Я так решил эту проблему",

- приводит слова Прилучного "Комсомольская правда".

Актер рассказал, что в 13 лет пережил трагедию - смерть отца, и с тех пор больше всего он боится одиночества. Именно это подтолкнуло его к созданию большой семьи: у Прилучного и Муцениеце растут двое детей - 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия.

Напомним, накануне развода Агата Муцениеце в интервью Ксении Собчак призналась, что все еще любит своего бывшего мужа и не хочет причинять ему вреда.

"Я люблю этого человека и ни в коем случае не хочу показать его в дурном свете. А как по-другому? Уничтожать человека? Человек заблудился",

- сказала она.

Развод Прилучного и Муцениеце прошел относительно мирно. Вопросы о разделе имущества и выплате алиментов бывшие супруги решили полюбовно и без помощи юристов. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве, а опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.

Видео: Интервью Павла Прилучного проекту "вМесте"