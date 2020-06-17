В резиденции Путина установили дезинфицирующий туннель

Каждый посетитель, проходящий через туннель, оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором, сообщает РИА Новости.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

На сайте правительства Пензенской области указывается, что это туннель производства завода "Моторные технологии", выпускающийся с мая 2020 года под брендом MIZOTTY.

С конца марта из-за эпидемии коронавируса сотрудники администрации президента РФ частично были переведены на удаленную работу. Те, кто продолжал работу в обычном режиме, регулярно тестировались на Covid-19. Ряд сотрудников президентской администрации переболели коронавирусной инфекцией, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С 15 июня удаленный режим работы для кремлевских чиновников отменен.