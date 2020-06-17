Катя Кищук похвасталась помолвочным кольцом

Фотографией руки с украшением на безымянном пальце экс-подопечная Максима Фадеева поделилась в сторис на своей странице в Instagram. При этом Катя была немногословна и не уточнила, как ее бойфренд сделал ей предложение и когда намечается свадьба. "Плачу!" - лишь одно слово написала Кищук.

ФОТО: скриншот instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Напомним, рэпер Slowthai и экс-солистка группы Serebro Катя Кищук познакомились за границей и вместе уже около года. Девушка неохотно делится подробностями личной жизни. Еще недавно она подчеркивала, что работа для нее на первом месте, пишет StarHit.

"Стараюсь не отвлекаться на отношения, потому что на первом месте для меня сейчас работа. Недавно я стала сольным артистом, а это, поверьте, требует огромных сил. Я могу сходить на свидание, почувствовать себя красивой. Я любвеобильный человек", - признавалась блондинка.

Катя Кищук многим знакома по участию в группе Serebro. Надо сказать, что она прошла нелегкий отбор в коллектив и обошла 60 тысяч конкуренток.

В группе Катя Кищук провела всего три года. Ее голос можно услышать в треках "Пройдет", "Между нами любовь", "В космосе", Young Yummy Love и Chocolate.

После ухода Кищук из группы продюсерский центр оставил себе ее многомиллионный аккаунт. Но она не расстроилась. Мгновенно создала новый, куда как по взмаху волшебной полочки перекочевали ее фолловеры.

Конечно, не последнее место в продвижении себя в Сети у Кати занимают публикации пикантных фото и провокация.

Сейчас девушка выпускает песни под псевдонимом Katerina. Ее первый альбом под названием "22К" увидел свет летом 2019 года. Он состоит из 10 песен на русском языке.