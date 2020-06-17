"А не спеть ли мне песню о любви?": такого романтичного "Чижа" вы еще не слышали

За музыкальную основу московский коллектив взял трек The Scientist, клип на который в 2004 году получил премию "Грэмми". На эту мелодию Rock Privet спели одну из самых популярных песен "Чижа" - "О любви".

Получилось очень романтично, смотрите сами!

Группа Rock Privet была создана в 2017 году. Коллектив получил известность благодаря своим ярким и необычным каверам русскоязычных хитов в формате звучания популярных западных рок-групп. Совместить "Грибы" и Limp Bizkit, "Сплин" и Nickelback, "Руки Вверх" и Offspring? Для этого коллектива нет ничего невозможного.

Кстати, убедиться в этом все рижане смогут уже 26 сентября, когда Rock Privet выйдет на сцену клуба Melnā Piektdiena.