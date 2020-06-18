"Как же ты про нас спел": Газманов рассказал про пикантную благодарность от "жриц любви"

Однажды артиста со сцены встречали 5-6 проституток, которые поблагодарили Газманова за правдивую песню.

"Олег, как же ты про нас спел. Не лгал", - сказали ему девушки.

Они заверили певца, что готовы бесплатно обслужить его и всю группу в знак благодарности. Газманов, дал понять ведущему, что они тогда от этого предложения отказались. Было очень холодно. Тем не менее, женщины вручили ему огромный букет.

"Я знаю, какой будет заголовок после выпуска этой программы: "Путаны наградили Газманова букетом"", - сыронизировал Максим Галкин.

Напомним, в 80-х звукорежиссер Александр Кальянов дебютировал как автор и исполнитель. Исполнение песни "Путана", написанной Олегом Газмановым, имела оглушительный успех.

"Музыкалити" - это музыкальное шоу на YouTube-канале Gazgolder. Ведет его Максим Галкин. В нем юморист собирает в студии два поколения музыкантов и обсуждает с ними самые актуальные современные треки.

Гостями Максима уже были Николай Басков, Лолита, Моргенштерн, Niletto, Андрей Макаревич и другие.