"Таблетки не приведут жизнь в порядок". Невролог о том, как работает наш мозг

В случае психических заболеваний все происходит "не только в голове" - очень часто можно наблюдать и изменения в организме человека. В рамках проекта "Как твои дела на самом деле?" портал Apollo поговорил с неврологом Сандрой Вестермане о том, что именно происходит в нашем мозге в случае психических заболеваний, какими могут быть долгосрочные последствия и как заставить мозг работать максимально эффективно.

- Если человек болеет, например, гриппом, то есть множество указывающих на это симптомов - высокое количество лейкоцитов, повышенная температура и так далее. Какие физиологические изменения происходят в мозге, когда человек страдает, например, от депрессии, тревожности?

- Мне бы хотелось начать со стресса, потому что эта тема включает беспокойство и депрессию. Сегодня, когда мы говорим о стрессе, мы больше не рассматриваем его как нечто мистическое, как выражение лени, отговорки, оправдания. Почему некоторые люди могут выдержать определенную нагрузку, а другие - нет? Почему есть те, кто хорошо справляется с психологическими травмами, а другие совсем "расклеиваются"?

Иными словами, сегодня мы можем говорить о стрессе как о влиянии стрессоров на работу мозга. Под стрессом мы понимаем различные раздражители - ситуации и обстоятельства, например, высокая нагрузка на работе, токсичные отношения.

Наши мысли тоже действуют как стрессоры на наши физиологические системы.

Что происходит в мозге? В нем активируется множество различных процессов, которые через вегетативную нервную систему соединяются с надпочечниками, что приводит к увеличению секреции кортизола (его также называют "гормоном стресса"). В настоящее время говорят, что длительный выброс такого кортизола не только повышает кровяное давление, но и нарушает обмен веществ, что приводит к избыточному весу и диабету. Кортизол также играет важную роль в развитии депрессии.

"Гормон стресса" мешает нормальному функционированию гиппокампа (часть мозга, которая имеет большое значение в передаче информации из кратковременной памяти в долговременную), миндалины (часть мозга, которая играет роль в обработке памяти, принятии решений и эмоциональных реакциях), что в результате влияет на работу нейромедиаторов.

В настоящее время проводятся визуальные диагностические исследования с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ), спектральной эмиссионной томографии (СПЭКТ), позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), которые демонстрируют функциональные нарушения обмена веществ в определенных частях мозга.

Таким образом можно продемонстрировать структурные и функциональные изменения в определенных частях мозга.

Говоря о депрессии, необходимо учитывать генетические факторы и факторы окружающей среды - хронический стресс, приводящий к синдрому выгорания, связанному с ситуациями на рабочем месте, и другие. Что касается внутренних стрессоров, то, по нашему мнению, уже известно, что мысли связаны с генерацией эмоций.

Если у вас есть негативные мысли, что все плохо, все будет плохо, вокруг несправедливость, а я - никто, они поддерживают наши негативные эмоции - страх, гнев, стыд, вину, раздражительность, разочарование и так далее. А те, в свою очередь, генерируют физиологические процессы, которые проявляются в дисфункции различных систем органов и в долгосрочной перспективе трансформируются в хронические заболевания.

Функциональные расстройства - это те, которые еще не "осели" в организме. Например, люди с вегетативной дистонией ходят к различным врачам, но в их органах ничего не находят - они здоровы. Но это потому, что нет устойчивых структурных и функциональных расстройств.

Это тот самый момент, когда нужно "привести в порядок голову".

Если ничего не делать, эта вегетативная дистония может перерасти в хронические заболевания.

- То есть если мы возьмем, например, пациента с депрессией и проведем компьютерную томографию, будут ли заметны какие-либо отклонения от нормы?

- С помощью методов, доступных в Латвии, таких как компьютерная томография и магнитный резонанс, специфические изменения у пациентов с депрессией нельзя будет диагностировать.

Но магнитный резонанс может указать на то, что есть какое-то структурное расстройство - неспецифические сосудистые очаги в лобной доле, однако никто никогда не скажет - "у вас депрессия".

Характерные для депрессии изменения можно увидеть при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии, ПЭТ и СПЭКТ. В подкорковой структуре мозга у нас есть центры регуляции и генерации эмоций, и кора должна успокоить эти эмоции. Если данные соединения меняются, то, сопоставив их с общей клинической картиной, можно поставить диагноз.

- В других странах мира доступна подобная диагностика?

- В других местах, например в Америке, методы ПЭТ и СПЭКТ гораздо более широко доступны. В любом случае нигде вам не поставят диагноз "депрессия", исходя только из визуальной диагностики. Всегда важные симптоматика и клиническая картина.

Нередко используют электроэнцефалографию (ЭЭГ), чтобы определить, например, что у человека более медленный ритм в лобной доле, что может указывать на функциональные расстройства, которые проявляются как когнитивные расстройства (память, внимание), генерализованная тревожность, эмоциональные нарушения.

- Что появляется сначала - психические или физические нарушения?

- Сначала психические, затем физические. Под психическим расстройством мы подразумеваем не только шизофрению или депрессию, но и тревожность, вегетативную дистонию и многие другие нарушения. Мы не любим называть вегетативную дистонию психическим расстройством, потому что многие боятся обращаться к психиатру из-за стигматизации.

Если лечить тревожность и вегетативную дистонию у невролога, сохраняется иллюзия, что это не психические расстройства.

- Всегда ли нужно лечить депрессию?

- Думаю, что многие люди живут с депрессией легкой и средней формы и пытаются справиться с ней самостоятельно. Но затем наступает момент, в возрасте около 40 лет или более, когда человек внезапно осознает, что больше не в состоянии бороться с болезнью в одиночку. Лекарства уже не дают нужного эффекта. Почему? Потому что первый эпизод депрессии был когда-то в детстве или в подростковом возрасте, когда никто не обратил на него внимания.

В настоящее время известно, что если первый эпизод депрессии не лечить, то каждый последующий будет хуже реагировать на лечение, потому что биохимические и структурные изменения в мозге усилились.

Большая часть людей, которые испытали первый эпизод депрессии в детстве, позже страдают от вегетативной дистонии и приступов паники, внезапно начинающих проявляться в возрасте 20-30 лет.

- Очень многие слышали о дофамине - "гормоне счастья", хотя он является лишь одним из нейромедиаторов, ответственных за эмоциональное состояние человека. Каковы основные вещества, которые определяют наши эмоции и чувства, и какие у них функции?

- Помимо дофамина, существуют серотонин, окситоцин, эндогенные опиаты, эндоканнабиоиды - наркотические вещества, производимые нашим собственным мозгом.

Наш мозг стремится к хорошим чувствам, и ему все равно, получим мы их через еду, выпивку, сигареты, наркотики или, например, через какую-нибудь полезную работу.

Мозг сам синтезирует вещества, которые способствуют удовольствию и благополучию в ответ на действие, опыт, различные внешние и внутренние раздражители.

- Cуществует стереотип, что если вы получите дофамин - все будет хорошо. Но если мы говорим, например, о той же депрессии, то главное - это серотонин.

- В вопросах депрессии главными являются серотонин, норадреналин, эндогенные опиаты, дофамин и многое другое.

- Но о дофамине существует множество стереотипов. В чем именно заключается его функция?

- Дофамин связан с мотивацией, мотивированным поведением и вознаграждением. Отсутствие мотивации и апатия - когда вам ничего не хочется - являются одними из симптомов депрессии. Апатия может быть и проявлением других нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.

Рискованный момент с дофамином заключается в том, что активность этого вещества усиливают наркотики. Поэтому у наркоманов дофаминовая система чрезмерно стимулирована, из-за чего развивается зависимость - предыдущая доза больше не дает того же удовольствия...

Но дофамин мы также можем получить в процессе обучения, во время занятий спортом или выполняя работу, которую любим.

- Какие внешние факторы чаще всего влияют на процессы в мозге?

- Стрессовые реакции в самых широких проявлениях. Стресс - это наша реакция на стрессоры, но есть люди, которые по-разному реагируют в одной и той же среде, скажем, на рабочем месте. Некоторые не могут преодолеть определенные сложности и чувствуют себя из-за этого плохо. Все очень индивидуально.

Чрезмерное использование средств массовой информации, изобилие визуальных медиа, если мозг не в состоянии понять, установить приоритеты, - все это может влиять на его работу.

По большому счету это история о слишком большом потоке информации, который не структурирован. Здесь нужно понимать, что у каждого человека разные способности расставлять все "по полочкам".

Еще внешние факторы - наркотики. Метаболизм мозга после употребления наркотиков еще очень долгое время остается ослабленным, что негативно сказывается на когнитивных функциях - памяти, внимании, концентрации, регуляции эмоций и т. д. Этот эффект может быть долговременным, а иногда и необратимым.

Нарушения сна и бессонница также могут быть верными симптомами хронического стресса. Если человек не может уснуть, а ночью постоянно просыпается - это означает, что у него, вероятнее всего, тревожность и/или депрессия. Если человек слишком мало спит ночью из-за работы, то в итоге это повлияет как на его память, так и на внимание, на когнитивные способности, увеличит риск развития различных психических и соматических расстройств.

Если человек не спал, утром он раздражен и весь день проходит на фоне таких негативных эмоций.

В ближайшей перспективе серьезных последствий не будет, но со временем это повлияет на процессы мозга, потому что во сне мозг "очищается", краткосрочные воспоминания переносятся в долгосрочные, происходит множество процессов.

- Существует миф, что человек использует только 10% своего мозга, или его потенциала. Представляет ли это какие-либо риски для общества и создает ли дополнительные трудности для специалистов по психическому здоровью?

- Это миф, потому что мозг работает непрерывно. Другой вопрос: насколько эффективно он работает и как оценить эту эффективность?

Про эти 5-10% я бы хотела сказать, что речь может идти о том, насколько мы сознательны, потому что наше поведение в основном бессознательное, автоматическое. Если человек находится в стрессе, то он начинает все делать на автопилоте, а потом понимает, что это было неэффективно.

Но вопрос в том, какую часть всего времени нашего бодрствования мы осознаем - что делаем здесь и сейчас. Почему я иду на работу, которая мне не нравится, или почему я нахожусь в токсичных отношениях?

- В какой момент человеку, который чувствует, что страдает от проблем с психическим здоровьем, необходимо обратиться к неврологу? Какова роль невролога в лечении и профилактике таких расстройств?

- По сути, решение проблем психического здоровья не связано напрямую с неврологией. Задача невролога состоит в том, чтобы исследовать, диагностировать неврологические заболевания (головные боли, боли в спине, недегенеративные заболевания, заболевания центральной и периферической нервной системы) и лечить их в рамках своей компетенции. Проблемы психического здоровья в первую очередь лечит психиатр, врач-психотерапевт.

На практике неврологи лечат депрессивные расстройства легкой и средней тяжести, тревогу и вегетативную дистонию, но это, я думаю, больше связано с предрассудками и страхами перед психиатрией.

- Когда менять что-то в мозге уже слишком поздно?

- Поздно, когда уже деменция. При деменции многие важные нейроны уже умерли, поэтому это называется нейродегенеративным заболеванием. Подобно болезни Паркинсона, которая проявляется не только в треморе, но и в ригидности, скованности.

- Можно ли справиться с депрессией своими силами?

- Депрессия - это расстройство на биохимическом уровне, которое со временем также меняет структуру мозга. Это не происходит за один день.

В состоянии депрессии человек больше не может адекватно оценивать причинно-следственную связь, обращаться за помощью и теряется в различных иллюзиях, надеясь справиться с проблемой самостоятельно.

Нужна помощь - психиатр, прописывающий лекарства, которые можно комбинировать с психотерапией. Есть люди, которые боятся медикаментов и очень неохотно принимают антидепрессанты и другие лекарства. Но часто лечение занимает много времени.

- А есть люди, которые думают, что им не нужно ни то, ни другое, потому что они в порядке. Либо он просто сам по себе такой, либо есть еще одно распространенное мнение, например, что депрессия - это не болезнь.

- Они обманывают себя, не желая решать проблемы по существу. Нерешенные эмоциональные проблемы приводят к еще большим осложнениям, вызывая воспалительную реакцию в различных органах, включая мозг, что может привести к депрессии или более серьезным заболеваниям нервной системы.

- Ну да, и что можно сделать с этими людьми, которые думают, что ни лекарства, ни что-то другое не действует, что у меня все хорошо, я просто сам по себе такой?

- Взрослых людей мы не можем заставить идти к врачу, психотерапевту, пить лекарства.

Человеку можно помочь только тогда, когда он сам признает, что у него есть проблема.

К слову, когда речь идет о депрессии, может возникнуть ситуация, когда она вообще начинается с других симптомов. Человек может чувствовать тошноту, потерю аппетита, головокружение, у него резко начинает падать вес. Часто депрессию диагностируют, обследуясь на рак.

- И последний вопрос: что мы можем сделать, чтобы наш мозг работал максимально эффективно и здорово? На ум приходит что-то вроде того, что объем информации, с которой мы сталкиваемся ежедневно, сейчас намного больше, чем когда-либо.

- Итак, прежде всего каждый из нас должен понимать, что такое стрессоры, что значит слишком много или слишком мало - например, слишком мало телодвижений. Движения важны для здоровья мозга, и я говорю не о марафоне, а об умеренной, но регулярной физической нагрузке. Потому что физическая активность открывает возможность пластичности нервных клеток.

Было бы идеально, если бы на переменах в школах детям разрешали бегать на улице, а не сидеть в телефонах.

Также важно не загрязнять организм токсинами: курение, наркотики, алкоголь и другие вещества - от всего нужно отказаться. Существуют разные варианты диет, например средиземноморская диета или японская - они включают в себя жирные кислоты, рыбу, фрукты, овощи.

Нам нужно заботиться о ночном сне, научиться разбираться со стрессами, расставлять приоритеты. Хронический стресс приводит к психосоматическим заболеваниям.

Для психического здоровья очень важна эмоциональная атмосфера на рабочем месте. В личной жизни - аналогично. В отношениях, в которых вы чувствуете себя униженным и страдаете от эмоционального насилия, вы можете испытывать беспокойство из-за бессонницы, депрессии, и в итоге это может привести к соматическим заболеваниям.

Мысли и эмоции - это электрофизиологические процессы. Клетки мозга генерируют электричество, и это электричество регулирует биохимическую "лабораторию" в мозге. Все эти процессы влияют на другие системы организма. Они превращаются в психосоматические заболевания, которые проявляются по-разному, такие как вегетативная дистония.

Не стоит пренебрегать терапией и антидепрессантами, потому что человек, который находится в состоянии тревоги и страха, не может адекватно интерпретировать информацию. Все, что мы говорим рационально и спокойно - проходит мимо. Поэтому антидепрессанты - это как пешеходный мост через болото, который необходим для выхода из замкнутого круга, но при условии, что в это время человек пересматривает ценности, расставляет приоритеты.