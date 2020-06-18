Минблаг предлагает реорганизацию Государственной инспекции по защите прав детей

Как сообщил специалист Минблага по общественным отношениям Эгил Зариньш, в докладе министерства говорится, что после административно-территориальной реформы количество сиротских судов надо сократить.

Минблаг предлагает также изменить юридический статус работников сиротских судов, чтобы они работали на основе трудового договора и на конкурсной основе, а не назначались по выбору самоуправлений.

Возможно, следует изменить и устаревшее название сиротских судов, которое не соответствует их функциям по существу, поскольку сиротские суды не относятся к учреждениям судебной власти. Учреждение могло бы называться Службой по защите прав детей.

Министерство также предлагает создать в самоуправлениях штатную должность специалиста по защите прав детей.