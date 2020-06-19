В США режиссер снял хоррор с бюджетом ноль долларов. Фильм стал лидером проката

"В прошлом месяце мы с YouTube-блогером Эриком Табахом болтали о том, что кинотеатры по всей стране были закрыты из-за пандемии. Мы шутили, что любой фильм, который покажут в кинотеатре, мгновенно возглавит кассовые сборы. Понимая, что эта уникальная ситуация представляет собой лазейку, мы разработали план…" - признался Нильссон в Facebook.