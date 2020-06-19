В США режиссер снял хоррор с бюджетом ноль долларов. Фильм стал лидером проката

Американский режиссер Кристиан Нильссон решил, что период пандемии - подходящее время, чтобы снять фильм и запустить его в прокат. Об этом пишет Esquire.ru.
"В прошлом месяце мы с YouTube-блогером Эриком Табахом болтали о том, что кинотеатры по всей стране были закрыты из-за пандемии. Мы шутили, что любой фильм, который покажут в кинотеатре, мгновенно возглавит кассовые сборы. Понимая, что эта уникальная ситуация представляет собой лазейку, мы разработали план…" - признался Нильссон в Facebook.
Сценарий короткометражного хоррора "Отписаться" (Unsubscribe) был написал за один день. А уже через неделю он был снят с помощью программы Zoom. Создатели не потратили на него ни копейки.
Сюжет фильма: пять YouTube-блогеров общаются по видеоконференции и понимают, что их преследует таинственный сетевой тролль.
Примечательно, но чтобы запустить картину в прокат, режиссер снял кинотеатр и выкупил все билеты на сеанс.
Картину показали перед пустым залом.
Таким образом, фильм возглавил прокат в США, а его сборы превысили 25 тысяч долларов.
Видео: Трейлер фильма "Отписаться"
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