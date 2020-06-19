Лолита об Алле Пугачевой: "Она меня никогда не хвалила"

"Люлей мне давала исключительно Алла Борисовна... Она меня никогда не хвалила. Вот сейчас я от нее иногда слышу какие-то добрые слова, причем каждое - на вес золота", - отмечает артистка.

Лолита признается, что сейчас комментарии от Примадонны очень короткие и "и безо всяких рассуждений".

"Люлей она мне давала на протяжении жизни за разные творческие вещи. Я всегда ее слушала и была благодарна. Один раз обиделась, но это было в начале карьеры", - вспоминает она.

Тогда Лолите казалось, что Пугачева высказалась в ее адрес очень резко, но теперь понимает, что это было правильно. Она не скрывает, что многому научилась от Аллы Борисовны.

Напомним, что 56-летняя Лолита завоевала любовь своих фанатов своей смелостью и откровенность. Она не стесняется в разговорах и не комплексует по поводу своей фигуры. Впрочем, после развода с пятым супругом Дмитрием Ивановым, она преобразилась.