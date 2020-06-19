Пт, 19.06.2020
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Бледанс получила травму на съемках интимной сцены

Эвелина Бледанс

ФОТО: https://www.instagram.com/bledans/

Российская актриса театра и кино латышского происхождения Эвелина Бледанс рассказала на своей Instagram-странице, что получила тровму во время съемок постельной сцены. 

51-летняя актриса активно продолжает сниматься в кино и рекламе. Но недавно с ней произошла неприятность. 

"Сегодня у меня была постельная сцена, в которой моё тело было немного повреждено", - написала она в соцсетях. 

Это была съемка постельной сцены в новом сериале. О повреждении рассказала сама актриса. Она также продемонстрировала эффектное декольте и сказала, что красивых ног пока не будет. 

Поклонники в комментариях поспешили поддержать артистку, пожелали скорейшего выздоровления и написали ряд комплиментов. 

"Осторожно, берегите себя", "Какая прекрасная грудь", "Замечательная", "Красавица", "аккуратней надо", - писали фолловеры. 

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