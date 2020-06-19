Бледанс получила травму на съемках интимной сцены

51-летняя актриса активно продолжает сниматься в кино и рекламе. Но недавно с ней произошла неприятность.

"Сегодня у меня была постельная сцена, в которой моё тело было немного повреждено", - написала она в соцсетях.

Это была съемка постельной сцены в новом сериале. О повреждении рассказала сама актриса. Она также продемонстрировала эффектное декольте и сказала, что красивых ног пока не будет.