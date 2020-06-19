Вишня, средиземноморская диета, много воды и не только: как уберечь сердце в жару

В жару сердце работает с повышенной нагрузкой, учащается пульс. В такое время гипертоники чувствуют себя хуже, у пациентов с ишемической болезнью сердца чаще возникают приступы стенокардии. Поэтому в начале лета желательно обратиться к своему лечащему врачу и пройти профилактическое обследование

"Действительно, когда наступает очень жаркая погода, люди чаще обращаются к врачам и попадают в больницу, - рассказывает врач-кардиолог клинической университетской больницы им. Паула Страдиня Анна Лабуце. - Появляются жалобы на сердце, и связано это обычно с уменьшением в организме жидкости. Жидкость на жаре теряется через кожу, также этому способствует учащенное дыхание. Поэтому очень важно в такую пору побольше пить воды".

Летом жидкость должна поступать в организм в достаточном количестве. Потение - защитная реакция организма в теплом климате, а для того, чтобы потеть, организму нужна вода.

Лучше пить не простую воду, а соки, зеленый чай, минеральную воду без газа.

Чтобы не нагружать сердце большим количеством жидкости и избежать отеков, пить воду и другие напитки лучше часто, но небольшими порциями.

"Если у человека имеются конкретные проблемы со здоровьем, например - артериальная гипертония или сердечная недостаточность, то в жаркую погоду могут отекать ноги, что повышает риск образования тромбов, - поясняет врач-кардиолог. - Здесь опять же очень важно употреблять достаточное количество жидкости, чтобы кровь не становилась густой. И, конечно, не следует подолгу находиться на солнце. Это может привести к неприятностям для кожи, а также велик риск повышения давления и учащения пульса".

Летом, особенно в жаркую погоду, нужно внимательно относится и к своему питанию.

"Конечно, в каждом случае нужно подходить индивидуально, но самая лучшая диета для сердца - средиземноморская, - рассказывает врач-кардиолог Анна Лабуце. - Это значит, что в рационе должны быть овощи (не менее 300-400 г каждый день), фрукты, рыба, хотя бы один раз в неделю, мясо - говядина или курица, нежирные молочные продукты, оливковое масло. Но если у человека есть какие-то проблемы, например - почечная недостаточность, то надо придерживаться такого рациона питания, чтобы в продуктах не было много калия (его много, например, в бананах и сухофруктах)".

Основное требование к летней пище: она должна быть легкой

Процесс пищеварения не должен создавать дополнительную нагрузку на организм, страдающий от жары. Поэтому

необходимо снизить количество животных жиров, исключить копчености, маринады, колбасные и кондитерские изделия, газированные напитки, алкоголь, кофе.