Вишня, средиземноморская диета, много воды и не только: как уберечь сердце в жару

Даже у абсолютно здорового человека в жару порой появляются одышка, ощущение нехватки воздуха, сдавленности в груди и другие симптомы сердечной недостаточности. А нездоровое сердце летом подстерегает еще больше опасностей. Как вести себя в жаркую погоду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями?
В жару сердце работает с повышенной нагрузкой, учащается пульс. В такое время гипертоники чувствуют себя хуже, у пациентов с ишемической болезнью сердца чаще возникают приступы стенокардии. Поэтому в начале лета желательно обратиться к своему лечащему врачу и пройти профилактическое обследование
"Действительно, когда наступает очень жаркая погода, люди чаще обращаются к врачам и попадают в больницу, - рассказывает врач-кардиолог клинической университетской больницы им. Паула Страдиня Анна Лабуце. - Появляются жалобы на сердце, и связано это обычно с уменьшением в организме жидкости. Жидкость на жаре теряется через кожу, также этому способствует учащенное дыхание. Поэтому очень важно в такую пору побольше пить воды".
Летом жидкость должна поступать в организм в достаточном количестве. Потение - защитная реакция организма в теплом климате, а для того, чтобы потеть, организму нужна вода.
Лучше пить не простую воду, а соки, зеленый чай, минеральную воду без газа.
Чтобы не нагружать сердце большим количеством жидкости и избежать отеков, пить воду и другие напитки лучше часто, но небольшими порциями.
"Если у человека имеются конкретные проблемы со здоровьем, например - артериальная гипертония или сердечная недостаточность, то в жаркую погоду могут отекать ноги, что повышает риск образования тромбов, - поясняет врач-кардиолог. - Здесь опять же очень важно употреблять достаточное количество жидкости, чтобы кровь не становилась густой. И, конечно, не следует подолгу находиться на солнце. Это может привести к неприятностям для кожи, а также велик риск повышения давления и учащения пульса".
Летом, особенно в жаркую погоду, нужно внимательно относится и к своему питанию.
"Конечно, в каждом случае нужно подходить индивидуально, но самая лучшая диета для сердца - средиземноморская, - рассказывает врач-кардиолог Анна Лабуце. - Это значит, что в рационе должны быть овощи (не менее 300-400 г каждый день), фрукты, рыба, хотя бы один раз в неделю, мясо - говядина или курица, нежирные молочные продукты, оливковое масло. Но если у человека есть какие-то проблемы, например - почечная недостаточность, то надо придерживаться такого рациона питания, чтобы в продуктах не было много калия (его много, например, в бананах и сухофруктах)".
Основное требование к летней пище: она должна быть легкой
Процесс пищеварения не должен создавать дополнительную нагрузку на организм, страдающий от жары. Поэтому
необходимо снизить количество животных жиров, исключить копчености, маринады, колбасные и кондитерские изделия, газированные напитки, алкоголь, кофе.
• Необходимые сердцу запасы калия и магния, которые вместе с потом теряет организм, легко восполняются употреблением таких продуктов, как кабачки, баклажаны, тыква, молодой картофель, брокколи. Выращенные в открытом грунте летние овощи гораздо богаче витаминами и микроэлементами по сравнению с их тепличными собратьями. Они не только насыщают организм полезными веществами, но и восполняют потерю жидкости (огурцы, помидоры, арбузы).
• Из летних фруктов особенно полезны для сердца вишня (обладает мощными антиоксидантными свойствами), абрикосы (насыщают ткани кислородом, успокаивающе действуют на сердце), малина (разжижает кровь, препятствуя тромбообразованию).
Все летние ягоды чрезвычайно полезны из-за высокого содержания в них витаминов, микроэлементов и многих других веществ, необходимых для нормальной работы сердца.
• Однако не стоит забывать и о белках и жирах, в которых нуждается сердечно-сосудистая система. Нежирное мясо (лучше птица или кролик), рыба, яйца (до 1 шт. в день), кисломолочные продукты низкой жирности должны присутствовать в летнем меню. В качестве жиров следует преимущественно использовать растительные масла.
• Ведущие лаборатории и исследовательские центры продолжают "поставлять" на наш стол полезные продукты и вещества, которые помогают бороться с холестерином и укреплять сосуды.
Всем известно, что жители Японии отличаются хорошим здоровьем и долголетием. Ученые связывают это с потреблением большого количества продуктов из ферментированной сои. И здесь на помощь приходит фермент, извлекаемый из специально ферментированных бобов сои - наттокиназа. Фермент обладает множественными полезными свойствами, которые основаны на способности вещества нормализовать кровообращение и предотвращать образование сгустков. Проведя исследование, ученые обнаружили, что препарат, в составе которого есть фермент наттокиназа, понижает артериальное давление у гипертоников, снижает риск внутрисосудистых тромбообразований и их распространение. В то же время комбинация наттокиназы, монаколина и растительных экстрактов эффективно снижает уровень холестерина, а также расстройства кровообращения и риск тромбоза и уменьшает воспалительные процессы в кровеносных сосудах.
Для уменьшения нагрузки на сердце врачи советуют избегать физической активности в жаркое время суток, особенно на солнце.
Работу в саду, огороде, занятия спортом, даже походы за покупками лучше перенести на более прохладные утренние или вечерние часы.
При необходимости выйти из дома в жару обязательно нужно надеть головной убор с широкими полями, легкую одежду из натуральной ткани и по возможности держаться в тени.
Во избежание сосудистых спазмов необходимо исключить резкую смену тепла и холода. Поэтому, например, разница температур кондиционированного помещения и воздуха на улице не должна превышать 7-10°С.
При купании в море или водоеме погружаться в воду следует постепенно, при этом температура воды должна быть не ниже +20°С.
Людям пожилого возраста и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, лучше принимать водные процедуры в сопровождении близких, особенно при заплывах на значительные расстояния.
Ну и главное - не забывайте принимать выписанные вам лекарства. Многие считают, что летом на отдыхе может наступить улучшение, поэтому о таблетках на это время можно забыть. Это очень опасное заблуждение. Физические нагрузки, будь то купание или работа в огороде (а мы часто склонны переоценивать свои возможности), в условиях высоких температур и воздействия прямых солнечных лучей могут спровоцировать развитие серьезных осложнений: гипертонического криза, приступа стенокардии, инфаркт миокарда.
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