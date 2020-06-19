Умер сыгравший хоббита в фильме "Властелин колец" английский актер Иэн Холм

Иэн Холм ФОТО: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA / Scanpix

Известно, что Холм ушел из жизни утром 19 июня в больнице в окружении родных.

Полное имя актера Иэн Холм Катберт.

В 1950 году поступил в Королевскую академию драматического искусства, а а после служил в армии. Много играл в британских театрах. Его первый кинодебют состоялся в 1958 году - "Девушки у моря".

В биографии Холмса более 110 ролей. Из них самые известные - андроид Эш в "Чужом" (1979), Наполеон в "Бандитах времени" (1981), мистер Курцманн в "Бразилии" (1985), отец Вито Корнелиус в "Пятом элементе" (1997) и Бильбо Бэггинс в трилогии "Властелин колец" (2001-2003).

В 1981 году Иэн Холм был номинирован на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Огненные колесницы".

В 1998 году актер был посвящен в рыцари. Королева Елизавета II также дала ему дворянское звание за вклад в развитие драмы.