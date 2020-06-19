Пациент был фактически без лица: в Латвии провели уникальную операцию

Сначала медики последовательно провели несколько операций, направленных на спасение жизни и стабилизацию состояния пациента, после чего подготовили его к сложной микрохирургической операции.

Врач больницы Гайльэзерс Калвис Пастарс признался, что впервые за свою профессиональную практику видел настолько тяжелую травму - по его словам, у пациента фактически отсутствовали структуры, образующие полость рта, нос, мягкие ткани шеи.

Он искренне гордится всей командой медиков, которой удалось реконструировать практически все лицо и частично и нос.

Отмечается, что в момент поступления в Гайльэзерс у пациента не было нижней и верхней челюсти, лишь частично сохранились скулы, были дефекты и мягких тканей шеи, а также зафиксирована полная ампутация носа.

В течение 15 часов ведущие специалисты микрохирургии стран Балтии проводили сложнейшую, уникальную операцию по реконструкции лица, сделав максимально возможное для восстановления качества жизни пациента.

Медики отметили слаженность специалистов разных профилей, позволившую подарить пациенту вторую жизнь.