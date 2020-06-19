Семья, в которой родились тройняшки, от Рижской думы получит 4500 евро

С 2009 года пособие рижанам - семьям тройняшек, выплачивалось 17 раз: в 2009, 2010, 2013, 2017, 2018, 2019 году - по одному разу, в 2012 году - два раза, а в 2011, 2014 и 2015 году - три раза.

В этом году это первые родившиеся в Латвии тройняшки.

Руководитель временной администрации Рижской думы Эдвинс Балшевицс и директор Департамента благосостояния Ирена Кондрате в пятницу, 19 июня, удаленно из Рижской думы поздравили семью, в которой родились тройняшки.

Напомним, Рижский роддом 17 июня проинформировал, что родились тройняшки. Первые два мальчика родились в 9:26, вес одного - 1668 граммов, второго - 1960 граммов. Третий мальчик родился через минуту - в 9:27, его вес 1 кг и 832 граммов.

Дома тройняшек ожидают три сестры и один брат, старшей сестре - семь лет, а младшему брату - три года.