"Знак Огня". Борис Гребенщиков рассказал нам о своем новом альбоме, мы его послушали

И для меня великая роль этого пресловутого БГ - возможность вынуть из себя и внимательно рассмотреть со всех сторон этот кристалл трагедии. Рассмотреть и увидеть его нелепость и осознать, что смотреть через него или смотреть без него - выбор за нами.

И при этом в трагедии нет ничего плохого - она может совершать важнейшее дело очищения души (очищения кармы, как сказали бы некоторые) - до тех пор, пока она не становится единственным методом видеть мир. Когда мыло попадает в глаза, бывает очень больно - но предназначено оно не для этого.

А по-настоящему мы владеем только тем, что отдаем.

Почему же все-таки так долго?

Записывать альбом несколько лет - дело страшно утомительное.

Компьютер у меня сейчас заполнен многими десятками вариантов записи одной и той же песни, и что именно ищется - сказать не всегда возможно.

Но когда есть - то уж есть. Отслушивая бесконечные версии, я поймал себя на том, что ищу - и иногда нахожу - то необъяснимое ощущение, которое часто случалось у меня при записях, начиная прямо с 80-х.

У меня изначально было и есть до сих пор ощущение духа "Аквариума", которое невозможно описать словами, но и перепутать ни с чем невозможно. Оно было и тогда, когда мы в 70-е годы с Дюшей и Фаном [Андрей "Дюша" Романов и Михаил "Фан" Файнштейн - музыканты "Аквариума" 1970-1980-х годов - Би-би-си] собирались в очередном красном уголке, подвале или доме культуры и играли бесконечные джемы, но играть хотелось не виртуозно и профессионально - играть хотелось непривычно, чтобы странность сочетания звуков раскрывала двери в другие миры.

И все, что когда-либо мы делали, было про это. Музыка как портал.

Почему же все-таки этот альбом БГ, а не "Аквариум"?

Если "Аквариум" всегда был поиском и нахождением неожиданного чуда, то его ипостась, именуемая БГ, - это простая и прямая передача от сердца к сердцу, исповедь, покаяние, признание, вырвавшееся вопреки всякому здравому смыслу.

Мне потребовались десятки лет и сотни песен, чтобы наконец понять, что одно невозможно без другого.

BBC

"Подношение интересному времени"

Чаще всего Гребенщиков завершает работу над альбомами в конце лета, в концертное межсезонье. Скорее всего, если бы не коронавирус и вызванный им карантин, неожиданно высвободившие время для студии, и этот альбом мы услышали бы не раньше осени.

Вместо отрывочных, вырываемых из супернасыщенного гастрольно-концертного графика студийных интервалов появилось почти неограниченное время на полноценную, без отвлечения работу, что значительно ускорило завершение альбома.