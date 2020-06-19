МИД Латвии категорически отверг суждения Путина о присоединении стран Балтии к СССР

"Балтийские страны были оккупированы и аннексированы противоправно, с применением угроз и военных провокаций. СССР нарушил свои установленные в международных договорах обязательства и осуществил акт агрессии. Суверенная воля народа была сфальсифицирована посредством фальшивых выборов.

Иллюзорная автономия Балтийских стран в условиях советской оккупации была только прикрытием преступной политики советского режима, которую определяло руководство советского государства и коммунистической партии в Москве.

Хотя президент В. Путин высказывает поддержку решению Съезда Народных депутатов, который 24 декабря 1989 года осудил секретный протокол к пакту Молотова-Рибентроппа, в целом агрессивная внешняя политика Советского Союза оправдывается.

С сожалением следует констатировать, что органы власти современной России по-прежнему не готовы объективно оценивать ответственность советского режима за развязывание Второй мировой войны и бесчисленные преступления против народов Европы, России и соседних с ней стран", - говорится в заявлении Министерства.

Напомним, статья вышла под названием "Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны". В ней российский лидер рассуждает о предпосылках войны, действиях разных государств на ее первом этапе, а также пакте Молотова-Риббентропа.

Путин отметил, что присоединение стран Балтии к СССР по пакту Молотова-Риббентропа было осуществлено по согласию властей этих стран и "соответствовало международному и государственному праву того времени".