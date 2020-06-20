"Отпускай!", задержания и "цепи солидарности". Что происходило 19 июня в Беларуси

Напомним, в Минске в четверг, 18 июня, прошел пикет солидарности в поддержку альтернативных претендентов на пост президента Беларуси. В пятницу, 20 июня, протесты возобновились. Люди вышли на протест в поддержку активистов и политиков, которых задержали власти страны во время президентской избирательной кампании.

Люди вышли также на улицы Витебска, Гродно, Бреста, Могилева, Лиды, Пинска, Барановичей, Бобруйска, Солигорска, Молодечно - от нескольких десятков до нескольких сотен.

Они выстраивались в "цепи солидарности" на центральных улицах своих городов на расстоянии метра-полутора друг от друга.

Участники в основном обходились без лозунгов и плакатов (иногда выкрикивали "Отпускай!"), аплодировали и махали проезжающим автомобилям - водители сигналили в знак солидарности. Об этом пишет портал TYT.BY.

О чем говорили участники пикетов

Издание цитирует людей, которые собрались на пикеты.

Так, например, Ирина из Могилева сказала: "Я раньше вообще была аполитичной. Даже на выборы не ходила. Ну жила и жила - вроде и работа есть, и жизнь как-то идет. Я даже не знала, что в 2010 году были эти задержания на площади. Но в этом году, ну что они, совсем нас за дураков держат? Просто кому-то пора уже на пенсию, вот и все".

"Что он сделал из того, что обещал? Зарплата по 500. У кого она? Поддержка учителей, медиков - ложь. Сегодня учителя работают в классах, где по 30 детей, а им за нагрузку не доплачивают. И про коронавирус. Я не понимаю, почему весь мир борется, а нам говорят, что это не проблема. Страшно читать новости - каждый день задерживают людей. Если бы мы знали в 90-х во что он превратит страну, мы бы никогда за него не голосовали. Я думаю, мир ему не простит. Сегодня и Россия, и ЕС знают, что у нас происходит", - высказала свою позицию пенсионерка Светлана из Минска.

Как все проходило

В местах проведения акций в разных городах не работал мобильный интернет нескольких компаний. Практически сразу же в местах сбора появились силовики - сотрудники милиции, ОМОН, люди в штатском.

Около 19:00 милиционеры стали предупреждать, что акции незаконны, и призывали участников разойтись. Журналисты и местные жители сообщали о многочисленных автозаках и милицейских автобусах. Омоновцы стали оттеснять людей с тротуаров, цепи участников распадались.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Минске были закрыты две станции метро. Около 20:00 в разных городах начались массовые задержания. TYT.BY сообщает, что "цепи солидарности" образовывались стихийно - там, где появлялись силовики, они исчезали, потом появлялись снова.

Среди задержанных в Минске много журналистов, в том числе корреспонденты TUT.BY, "Радио Свобода", Reuters, Onliner, "Белсат". Часть из них были отпущены после проверки документов. Задержания проходили и в других городах Беларуси - в Могилеве, Гродно, Бобруйске, Гомеле, Витебске, Новополоцке.

По информации правозащитников, всего вечером 19 июня было задержано более 60 человек, из них около 40 в Минске.