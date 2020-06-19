Стихийные акции в Беларуси возобновились. Лукашенко высказался о "неком Майдане"

В этом выпуске:

КГБ Беларуси допрашивает одного из кандидатов в президенты. Александр Лукашенко рассказал, что власть смогла "сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси".

Принуждение к голосованию. Бюджетники из разных регионов России жалуются на то, что их заставляют идти на голосование по поправкам. Политик Леонид Гозман попросил Следственный Комититет завести дело против Владимира Путина.

Новый антирекорд в Украине: за сутки коронавирусом заразились более девятисот человек. Несмотря на это в кабинете минстров просят не возвращаться к более жесткому карантину - из-за ущерба для экономики.

Завтра в Тбилиси пройдет акция протеста, приуроченная к годовщине "Ночи Гаврилова". Год назад на улицы города вышли люди, оскорбленные визитом в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова.

Что происходит в Беларуси?

В Минске в четверг вечером прошел пикет солидарности в поддержку альтернативных претендентов на пост президента Беларуси. Тысячи людей вышли на главный проспект страны и растянулись живой цепью на несколько километров. Он продолжался около 7 часов.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу, 20 июня, протесты возобновились. Люди снова стали выстраиваться в "цепь солидарности" в поддержку активистов и политиков, которых задержали власти страны во время президентской избирательной кампании.

Отмечается, что люди выстроились в том числе в Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Гродно, Витебске. В Минске ОМОН начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости, сообщило "Радио Свобода".

Напомним, один из главных кандидатов в президенты страны Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 августа в Минске. Власти заявили, что на базе "Белгазпромбанка", который Виктор Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.

В то же время Европейский союз уже призвал белорусские власти освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

Помимо этого, 15 июня, пресс-секретаря еще одного потенциального кандидата в президенты - Светланы Тихановской - ​задержали в Бресте, а ранее были арестованы ее муж и руководитель инициативной группы Сергей Тихановский (изначально в президенты собирался идти именно он).

В Минске фарс-мажор!

Задержали почти всех журналистов какие только есть в наличии в Республике!

И такого давно не было!

Для тех, кому интересно, что начинается в Беларуси, читать здесь: https://t.co/fAV7vBN7X7#22июня #Минск #Москва #Питер pic.twitter.com/r9V1ZXotlR — Как то так.... (@gdeto4) June 19, 2020

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что властям страны удалось "сорвать масштабный план по дестабилизации Беларуси и попытку привести страну к некоему Майдану". Он призвал белорусов не делать героев из банкиров, арестованных по делу "Белгазпромбанка", и пообещал "железобетонно" разобраться с "заигравшимися в политику" бизнесменами.

"Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в "Белгазпромбанке", делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. А тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся", - заявил президент Беларуси.

19 июня - последний день сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты Беларуси. Президентские выборы в стране назначены на 9 августа.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 19.06.2020

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