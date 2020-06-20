Победительница "Евровидения" Джамала родила второго ребенка

"Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Это мой второй принц — Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился пунктуальным малыш. По статистике входит в 4%, поскольку родился в прогнозируемую дату, именно в свое время", - написала она в Instagram.