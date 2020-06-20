Победительница "Евровидения" Джамала родила второго ребенка

36-летняя украинская исполнительница Джамала родила второго сына. Об это она сообщила в соцсетях.
"Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Это мой второй принц — Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился пунктуальным малыш. По статистике входит в 4%, поскольку родился в прогнозируемую дату, именно в свое время", - написала она в Instagram.
Известно, что малыш родился 19 июня. Исполнительница указала, что он родился в срок.
Напомним, что это уже второй мальчик в семействе. Джамала и ее муж Бекир назвали второго сына Селим-Гирай.
Сообщается, что звезда рожала в одном из частных киевских роддомов.
Напомним, в 2017 году певица стала женой Бекира Сулейманова, торжество прошло в Исламском культурном центре Киева. Свадебный обряд прошел по традициям крымских татар. Первый сын Джамалы Эмир-Рахман родился 27 марта 2018 года.
Популярность Джамала приобрела в 2016 году, после победы на конкурсе "Евровидение", где исполнила песню "1944".