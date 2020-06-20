Сб, 20.06.2020
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Умер участник группы "Альянс" и автор песни "На заре" Олег Парастаев

Олег Парастаев

ФОТО: скриншот видео

Известно, что музыкант Олег Парастаев скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщается на его странице в "ВКонтакте". 

Известно, что Парастаев ушел из жизни утром в субботу, 20 июня. Причина смерти пока не называется. 

"Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега", - говорится в публикации. 

Олег Парастаев был клавишником группы "Альянс" с 1986 по 1988 год. Он записывал партии для коллектива на студии с 2018 по 2019 год. 

Напомним, популярная в конце 80-х годов московская группа "Альянс" вновь напомнила о себе весной 2019 года. 5 апреля на YouTube-канале музыканта Олега Парастаева был выложен клип на песню "На заре", снятый еще в 1987 году и тогда же забракованный. За сутки видео набрало полмиллиона просмотров, после чего канал с выложенным клипом был заблокирован сервисом. 

Кстати, кавер на композицию "На заре" успешно исполняет группы Prāta Vētra. 

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