Умер участник группы "Альянс" и автор песни "На заре" Олег Парастаев

Известно, что музыкант Олег Парастаев скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщается на его странице в "ВКонтакте".
Известно, что Парастаев ушел из жизни утром в субботу, 20 июня. Причина смерти пока не называется.
"Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега", - говорится в публикации.
Олег Парастаев был клавишником группы "Альянс" с 1986 по 1988 год. Он записывал партии для коллектива на студии с 2018 по 2019 год.
Напомним, популярная в конце 80-х годов московская группа "Альянс" вновь напомнила о себе весной 2019 года. 5 апреля на YouTube-канале музыканта Олега Парастаева был выложен клип на песню "На заре", снятый еще в 1987 году и тогда же забракованный. За сутки видео набрало полмиллиона просмотров, после чего канал с выложенным клипом был заблокирован сервисом.
Кстати, кавер на композицию "На заре" успешно исполняет группы Prāta Vētra.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!