Умер участник группы "Альянс" и автор песни "На заре" Олег Парастаев

Олег Парастаев был клавишником группы "Альянс" с 1986 по 1988 год. Он записывал партии для коллектива на студии с 2018 по 2019 год.

Напомним, популярная в конце 80-х годов московская группа "Альянс" вновь напомнила о себе весной 2019 года. 5 апреля на YouTube-канале музыканта Олега Парастаева был выложен клип на песню "На заре", снятый еще в 1987 году и тогда же забракованный. За сутки видео набрало полмиллиона просмотров, после чего канал с выложенным клипом был заблокирован сервисом.