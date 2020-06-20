Мы писали, что Лиене Ушакова теперь продает свои обнаженные фото. Сколько она заработала за сутки?

Ушакова в откровенном посте рассказала, что "заработала тысячу менее чем за 24 часа".

Она также отметила, что не видит особой разницы, если, например, сравнивать с "фотосессии для журнала "Klubs", когда все деньги уходят издательству".

"Девочки, не бойтесь быть независимыми, не бойтесь зарабатывать сами. Папа работает - мама красивая! Это понятно, но тратить собственно заработанные деньги еще больший кайф", - говорит Ушакова.

На своей Instagram-странице Лиене высказала сожаления, что часто демонстрировала пикантные фото бесплатно.