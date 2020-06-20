Сб, 20.06.2020
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  • Мы писали, что Лиене Ушакова теперь продает свои обнаженные фото. Сколько она заработала за сутки?

Мы писали, что Лиене Ушакова теперь продает свои обнаженные фото. Сколько она заработала за сутки?

Скандально известная Лиене Ушакова (Seksīgā Lee) недавно сообщила, что зарегистрировалась на определенном ресурсе и теперь предлагает  поклонникам приобрести свои обнаженные снимки. Теперь она раскрыла, сколько же можно заработать подобным образом.

Ушакова в откровенном посте рассказала, что "заработала тысячу менее чем за 24 часа".

Она также отметила, что не видит особой разницы, если, например, сравнивать с "фотосессии для журнала "Klubs", когда все деньги уходят издательству".

"Девочки, не бойтесь быть независимыми, не бойтесь зарабатывать сами. Папа работает - мама красивая! Это понятно, но тратить собственно заработанные деньги еще больший кайф", - говорит Ушакова.

На своей Instagram-странице Лиене высказала сожаления, что часто демонстрировала пикантные фото бесплатно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by L. U. (@ushakovaonair) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by L. U. (@ushakovaonair) on

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