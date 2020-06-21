Обольстительная и сексапильная представительница богемы - звезда сериала "Оттепель" Анна Чиповская
16 июня день своего рождения отметила российская актриса Анна Чиповская. RUS TVNET решил рассказать об этой артистке в рамках рубрики "Звезда недели".
Кажется, что этой девушке было суждено стать актрисой, ведь ее мать - Ольга Чиповская, актриса Театра имени Е. Вахтангова, а отец - джазовый музыкант Борис Фрумкин. Неудивительно, что Анна не просто любит музыку, она еще и великолепно поет.
Родители не хотели, чтобы девочка выбрала актерскую стезю, поэтому отдали Чиповскую в лингвистическую гимназию. Параллельно девушка поступила в модельное агентство.
Анна признавалась, что всегда мечтала быть актрисой.
"Я выросла в театре и не видела другого пути, - это стало определяющим фактором при выборе профессии актрисы. Мне нравится тысяча ролей, тысяча историй", - цитирует девушку в 2015 году "Московский комсомолец".
После 9 класса Чиповская поступила в театральное училище.
Ее кинодебют состоялся в 2003 году - это была роль в сериале "Операция "Цвет нации", а в 2004 году она сняласть еще в трех сериалах - "Дорогая Маша Березина", "Холостяки" и "Ландыш серебристый 2".
Школу-студию МХАТ (курс К. А. Райкина) она окончила в 2009 году и была принята в труппу Театра под руководством Олега Табакова. Там ее талант оценили высоко.
Но самую большую известность и любовь зрителей ей принесли съемки в сериале "Оттепель". В 2013 году на Первом канале вышел этот 12-серийный фильм о 60-х годах.
С участием Чиповской развивается главная любовная линия сюжета. Героиня Анны обольстительная и сексапильная обретает первый, порой мучительный опыт в кинематографе и в отношениях со зрелым, переживающим кризис после недавнего развода мужчиной, олицетворяющим бунтарский дух шестидесятников.
За эту роль она была выдвинута на премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль на телевидении", но премия ушла Виктории Исаковой.
Но после такого успеха имя Анны Чиповской уже было на слуху.
Актриса обладает запоминающейся внешностью и магической красотой. Неудивительно, что в 2019 году она стала рекламным лицом AVON.
Что же стоит за всем этим? Быть может характер? В интервью журналу GQ в 2019 году Чиповская признавалась,что никогда не просила за себя, а "стервочкой" была только первое время, но потом превратилась в скромницу.
"Наглостью я никогда не отличалась. С напором еще хуже. Недостаток пробивных качеств я с лихвой компенсирую абсолютной самоуверенностью, она очень редко меня подставляла, но спасала много раз. Есть у меня ощущение, что я занимаюсь тем, чем должна", - говорила она.
Конечно, ей хочется уехать и попробовать себя в Голливуде, но ей что-то мешает.
"Если меня не приглашают, если меня не зовут, я сама не пойду", - уверяет она.
Конечно, музыкальное воспитание отца оставило след на Анне.
"С детства слушаю музыку самую разную, в этом смысле я практически всеядна, за исключением разве что русских блатных песен, русского шансона - этот стиль мне стопроцентно чужд. В остальном люблю много чего - от рэпа до классики, ну и, разумеется, джаз. У папы огромная коллекция записей - винила в том числе", - говорила она в интервью изданию Hello.ru в 2018 году.
В сентябре 2018 года Чиповская даже дала мини-концерт в Москве в сопровождении музыкантов твоего папы, джазмена Бориса Фрумкина.
Программа состояла из песен, которые Анна любит с детства.
Что касается актерской работы, то здесь Чиповская согласна со своим учителем Олегом Табаковым - "Театр - это дело веселенькое".
"Так и предпочитаю относиться. Что касается выбора проектов, разумеется, хочется всегда участвовать в чем-то, что вдохновляет, что приносит удовольствие. И, конечно же, как и в любой работе, так получается не всегда. Вообще, в нашей индустрии чистота имиджа - это, скорее, роскошь. По-настоящему крутые проекты случаются редко: если ждать только их, то можно вообще перестать сниматься", - говорила она Hello.ru.
Несмотря на свою огромную работоспособность, Анна ведет богемный образ жизни. Она может проспать весь день и не признает будильников.
"На работе я ломовая лошадь, там ни о какой богемности не может быть и речи. Это я только сейчас позволила себе погулять, было же время, когда я не тусовалась два года, так как параллельно снималась в трех фильмах, а еще спектакль в "Табакерке" выпускала. Это совмещать невозможно", - говорила актриса в интервью GQ.
Анна Чипоская - это идеальный представитель своего поколения - времени молодых и талантливых актеров. Среди ее друзей - Светлана Устинова, Равшана Куркова, Егор Корешков, Никита Ефремов и Иван Янковский.
"В моем окружении очень много талантливых молодых, которые хотят и могут делать хорошее кино, а не генерировать шлак, они пытаются что-то делать, переубеждать режиссеров, находить бабки, изобретать", - уверяет она.
Своим кумиров она считает Педро Альмодовара, который расцвел на закате франкистского режима.
С 2017 года встречается с актером театра и кино Дмитрием Ендальцевым.
28 апреля 2020 года популярный писатель Борис Акунин на своей Facebook-странице представил аудиосериал "Просто Маса", написанный специально для портала аудиокниг Storytel. Одну из ролей исполняла Чиповская.
"Анне досталась самая трудная партия: петь голосом кицунэ", - написал Акунин.
Отмечается, что на роль певицы выбрали Анну Чиповскую после ее звездной роли в сериале "Оттепель", где можно было слышать ее восхитительный тембр.
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