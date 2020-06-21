Обольстительная и сексапильная представительница богемы - звезда сериала "Оттепель" Анна Чиповская

Кажется, что этой девушке было суждено стать актрисой, ведь ее мать - Ольга Чиповская, актриса Театра имени Е. Вахтангова, а отец - джазовый музыкант Борис Фрумкин. Неудивительно, что Анна не просто любит музыку, она еще и великолепно поет.

Родители не хотели, чтобы девочка выбрала актерскую стезю, поэтому отдали Чиповскую в лингвистическую гимназию. Параллельно девушка поступила в модельное агентство.

Анна признавалась, что всегда мечтала быть актрисой.

"Я выросла в театре и не видела другого пути, - это стало определяющим фактором при выборе профессии актрисы. Мне нравится тысяча ролей, тысяча историй", - цитирует девушку в 2015 году "Московский комсомолец".

После 9 класса Чиповская поступила в театральное училище.

Ее кинодебют состоялся в 2003 году - это была роль в сериале "Операция "Цвет нации", а в 2004 году она сняласть еще в трех сериалах - "Дорогая Маша Березина", "Холостяки" и "Ландыш серебристый 2".

Школу-студию МХАТ (курс К. А. Райкина) она окончила в 2009 году и была принята в труппу Театра под руководством Олега Табакова. Там ее талант оценили высоко.

Но самую большую известность и любовь зрителей ей принесли съемки в сериале "Оттепель". В 2013 году на Первом канале вышел этот 12-серийный фильм о 60-х годах.

С участием Чиповской развивается главная любовная линия сюжета. Героиня Анны обольстительная и сексапильная обретает первый, порой мучительный опыт в кинематографе и в отношениях со зрелым, переживающим кризис после недавнего развода мужчиной, олицетворяющим бунтарский дух шестидесятников.

За эту роль она была выдвинута на премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая женская роль на телевидении", но премия ушла Виктории Исаковой.

Но после такого успеха имя Анны Чиповской уже было на слуху.

Актриса обладает запоминающейся внешностью и магической красотой. Неудивительно, что в 2019 году она стала рекламным лицом AVON.

Что же стоит за всем этим? Быть может характер? В интервью журналу GQ в 2019 году Чиповская признавалась,что никогда не просила за себя, а "стервочкой" была только первое время, но потом превратилась в скромницу.