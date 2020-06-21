Гитару Курта Кобейна продали за внушительную сумму

Гитара Курта Кобейна, на которой он играл на легендарном концерте в рамках серии MTV Unplugged в 1993 году, ушла с молотка в субботу за рекордные $6 млн. Об этом сообщает аукционный дом Julien"s Auctions в своем твиттере.
Запись этого выступления была издана после смерти Кобейна под названием "Unplugged in New York". Эта пластинка считается одним из величайших концертных альбомов всех времен.
По данным аукционного дома, это новый мировой рекорд цены гитары
Владельцем музыкального инструмента стал Питер Фридман - основатель австралийской компании по производству микрофонов Røde Microphones. По данным агентства Bloomberg, Фридман планирует организовать выставочный тур.
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