Подольская о браке с Пресняковым: "У нас были этапы притирания, скандалов, ссор и хлопанья дверьми"

Наталья призналась, что они всегда друг друга поддерживали и поддерживают. На это не повлиял даже карантин.

"Могу сказать, что за это время наши отношения не ухудшились и не улучшились. Они как были хорошими, так и остались. Мы стали смотреть вместе новые сериалы, раньше у меня не хватало на это времени и сил", - призналась она.

Пара вместе уже 15 лет. Конечно, они переживали совершенно разные периоды.

"Конечно, в начале отношений у нас были этапы притирания, скандалов, ссор и хлопанья дверьми. Но уже тогда, в начале общения, у нас появились правила, я считаю, благодаря Володе. Например, мы никогда не позволяем себе неуважительного тона по отношению друг ко другу", - заверила Наталья.

Она объяснила, что в их семье нельзя повышать друг на друга голос, запрещено бросать трубки, даже если конфликтный разговор.

"Володя меня приучил к этому, когда пару раз отключал телефон на сутки после того, как я бросала трубку. Больше я так не делала", - смеясь сказала она.

Кроме того, в их семье есть еще одно правило, что если кто-то звонит, что то надо сразу обращаться ласково и нежно.

"Это очень для нас важно, и вообще это очень крутая штука. Просто "алё" вы отвечаете всем, а когда вы видите, что вас набрал родной человек, надо сразу показать ему, что вы рады, что он позвонил, назвав его ласково", - резюмирует красавица.

Наталья Подольская не устает говорить, что ей очень повезло с мужем. Она чувствует себя абсолютно счастливой и свободной.

"Я никогда не боюсь осуждения с его стороны: ни за свои слова, ни за свои поступки, ни за свои мысли, действия и так далее. Я себя чувствую в своей семье и со своим мужем абсолютно свободным человеком, который вправе действовать и решать самостоятельно", - уверяет она.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010 году. Пара вместе воспитывает сына Артемия.