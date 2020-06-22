Пн, 22.06.2020
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  • Лучшая подруга Анастасии Ивлеевой - блогер с большими гонорарами Юлия Коваль. Кто она?

Лучшая подруга Анастасии Ивлеевой - блогер с большими гонорарами Юлия Коваль. Кто она?

Юлия Коваль и Настя Ивлеева

ФОТО: https://www.instagram.com/koval_now/

Российский блогер и телеведущая Юлия Коваль является близкой подругой Насти Ивлеевой. Они часто выкладывают совместные фото и сторис. Девушки являются еще и коллегами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На телеэкраны выходит 24-й сезон проекта "Орел и решка". Одной из ведущих стала именно Юлия Коваль.

Сейчас она лучшая подруга Ивлеевой. Познакомились блондинки пять лет назад, когда вместе учились в школе "Останкино". 

Известно, что Юлия также работает с Настей над проектом Agentshow.

Коваль не скрывает, что прилично зарабатывает. Больше всего ей нравится тратить деньги на шопинг и образование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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StarHit.ru отмечает, что одной из самых дорогих покупок Коваль была куртка Vetements за 200 тысяч рублей (2,5 тысячи евро).

"В повседневной жизни ношу Sorry I’m Not, Monochrome, Saarex, Feelz. Ну и кто из нас не мечтал о сумочке Louis Vuitton, толстовке Vetements, кроссовках Gucci и тренче Burberry? В общем, обожаю шмотки. А вообще, мечтаю купить Porsche 911. Это моя следующая цель",  - цитирует девушку портал StarHit.ru. 

Коваль была замужем 5 лет. Сейчас она одна воспитывает сына. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Юлия Коваль часто отмечает, что они с Настей никогда не ссорятся. Они даже проводили вместе какое-то время на карантине. О чем Ивлеева рассказывала в сторис. 

Примечательный факт, Юлия сделала карьеру на телевидении без помощи Насти. Она довольно долго работала на "Матч-ТВ" и делала успешную карьеру. 

Тем не менее, к сравнениям с Ивлеевой она нормально относится.

В интервью для портала PeopleTalk.ru она призналась, что у нее много планов -  сняться в кино и запустить собственное шоу. 

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