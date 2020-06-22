Лучшая подруга Анастасии Ивлеевой - блогер с большими гонорарами Юлия Коваль. Кто она?

На телеэкраны выходит 24-й сезон проекта "Орел и решка". Одной из ведущих стала именно Юлия Коваль.

Сейчас она лучшая подруга Ивлеевой. Познакомились блондинки пять лет назад, когда вместе учились в школе "Останкино".

Известно, что Юлия также работает с Настей над проектом Agentshow.

Коваль не скрывает, что прилично зарабатывает. Больше всего ей нравится тратить деньги на шопинг и образование.

StarHit.ru отмечает, что одной из самых дорогих покупок Коваль была куртка Vetements за 200 тысяч рублей (2,5 тысячи евро).

"В повседневной жизни ношу Sorry I’m Not, Monochrome, Saarex, Feelz. Ну и кто из нас не мечтал о сумочке Louis Vuitton, толстовке Vetements, кроссовках Gucci и тренче Burberry? В общем, обожаю шмотки. А вообще, мечтаю купить Porsche 911. Это моя следующая цель", - цитирует девушку портал StarHit.ru.

Коваль была замужем 5 лет. Сейчас она одна воспитывает сына.

Юлия Коваль часто отмечает, что они с Настей никогда не ссорятся. Они даже проводили вместе какое-то время на карантине. О чем Ивлеева рассказывала в сторис.

Примечательный факт, Юлия сделала карьеру на телевидении без помощи Насти. Она довольно долго работала на "Матч-ТВ" и делала успешную карьеру.

Тем не менее, к сравнениям с Ивлеевой она нормально относится.

В интервью для портала PeopleTalk.ru она призналась, что у нее много планов - сняться в кино и запустить собственное шоу.