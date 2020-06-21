Латвийский мультфильм о детстве в советские годы получил приз на престижном конкурсе во Франции

Работа признала лучшей в разделе Contrechamp, куда вошли десять фильмов с четырех континентов. Это второй раз, когда признание получили работы, созданные в Латвии. До этого приза уже удостоился латвийский полнометражный анимационный фильм "Прочь".

Работа Бурковской-Якобсене - это основанный на автобиографичных мотивах рассказ о детстве прошедшем в советской Латвии.

Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси - это ежегодный кинофестиваль, проводимый в июне во Франции. Это один из самых существенных событий в этой отрасли. В этом году он проходил виртуально.

Главный приз вручается в трех номинациях: короткометражные мультфильмы, полнометражные мультфильмы и телевизионные мультфильмы. Кроме того, существуют и другие премии: призы детского жюри, премия за лучшую студенческую работу, премии ФИПРЕССИ и ЮНИСЕФ и т. д.