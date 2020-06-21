Латвийский мультфильм о детстве в советские годы получил приз на престижном конкурсе во Франции

Мультфильм латвийского режиссера Илзе Бурковской-Якобсене "Моя любимая война" (Mans mīļākais karš) получил приз на на крупнейшем в Европе Международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Работа признала лучшей в разделе Contrechamp, куда вошли десять фильмов с четырех континентов. Это второй раз, когда признание получили работы, созданные в Латвии. До этого приза уже удостоился латвийский полнометражный анимационный фильм "Прочь".
Работа Бурковской-Якобсене - это основанный на автобиографичных мотивах рассказ о детстве прошедшем в советской Латвии.
Анимационный фильм снят совместно с Норвегией. Премьера состоялась осень 2019 года.
Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси - это ежегодный кинофестиваль, проводимый в июне во Франции. Это один из самых существенных событий в этой отрасли. В этом году он проходил виртуально.
Главный приз вручается в трех номинациях: короткометражные мультфильмы, полнометражные мультфильмы и телевизионные мультфильмы. Кроме того, существуют и другие премии: призы детского жюри, премия за лучшую студенческую работу, премии ФИПРЕССИ и ЮНИСЕФ и т. д.
Латвия в этом году была представлена в двух конкурсных показах.
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