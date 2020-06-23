Бисексуальность, роман с женатым и роль принцессы Дианы: кто она - звезда "Сумерек" Кристен Стюарт?

В 2016 году Стюарт сама попробовала себя в качестве режиссера.

Первой знаковой съемкой для нее стала роль в картине Дэвида Финчера "Комната страха". Кристен сыграла дочь Джоди Фостер. Фостер потом отмечала, что юная Стюарт не уступала знаменитым коллегам и играла ничуть не хуже.

Следующая роль девушки была вместе с Деннисом Куэйдом и Шэрон Стоун в триллере "Дьявольский особняк" (2003).

В 2004 году ей предложили сняться в подростковой комедии "Запретная миссия". Героиня Кристен - яркая и решительная девушка, которая увлекается альпинизмом. Однажды она решается на ограбление банка, чтобы оплатить операцию тяжело больному отцу.

Далее было еще несколько ролей в комедийных и приключенческих фильмах. Вплоть до 2007 года, пока девушку не пригласили на главную роль в "Сумерки".

После этой трилогии Кристен взлетела высоко. В 2010 году она даже была удостоена специальной награды BAFTA в номинации "Восходящая звезда", а в 2012-м журнал Forbes назвал ее самой высокооплачиваемой актрисой.

Но не стоит думать, что своей славе и наградам Стююарт обязана только "Сумеркам".

В 2015 году она стала первой женщиной-актрисой в истории США, удостоенной французской премии "Сезар" (в номинации "Лучшая женская роль второго плана" в драме "Зильс-Мария").

Конечно, трилогия "Сумерки" принесла девушке массу наград. Среди них есть и приз за "Лучший поцелуй", но стоит обратить внимание и на другие роли Стюарт.

К примеру, за роль в картине "Добро пожаловать к Райли" в 2011 году она была отмечена на Миланском международном кинофестивале и победила в номинации "Лучшая женская роль".

А следом было яркое и безумное перевоплощение в легендарную солистку рок-группы The Runaways Джоан Джетт. Ошеломительное сходство напугало даже саму рок-звезду!

В 2012 году на экраны вышел фильм по роману Джека Керуака "На дороге". В нем Кристен сыграла Мэрилу. Это была одна из ее самых провокационных ролей.

Ее роли столь разнообразны - от робкой Белоснежки до дерзкой рок-звезды. Совсем не удивительно, что Стюарт было предложено сыграть принцессу Диану в картине "Спенсер".

Сюжет фильма разворачивается в начале 90-х, когда Диана окончательно осознает, что ее брак с принцем Чарльзом потерпел крах, и принимает решение отказаться от будущего статуса королевы Великобритании.