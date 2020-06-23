Бисексуальность, роман с женатым и роль принцессы Дианы: кто она - звезда "Сумерек" Кристен Стюарт?

Американская актриса Кристен Стюарт (Kristen Stewart) известна зрителям по роли Беллы Свон в вампирской саге "Сумерки", но до нее она уже успела сыграть внушительное количество ролей и поработала с именитыми коллегами и режиссерами.
В 2016 году Стюарт сама попробовала себя в качестве режиссера.
Первой знаковой съемкой для нее стала роль в картине Дэвида Финчера "Комната страха". Кристен сыграла дочь Джоди Фостер. Фостер потом отмечала, что юная Стюарт не уступала знаменитым коллегам и играла ничуть не хуже.
Следующая роль девушки была вместе с Деннисом Куэйдом и Шэрон Стоун в триллере "Дьявольский особняк" (2003).
В 2004 году ей предложили сняться в подростковой комедии "Запретная миссия". Героиня Кристен - яркая и решительная девушка, которая увлекается альпинизмом. Однажды она решается на ограбление банка, чтобы оплатить операцию тяжело больному отцу.
Далее было еще несколько ролей в комедийных и приключенческих фильмах. Вплоть до 2007 года, пока девушку не пригласили на главную роль в "Сумерки".
После этой трилогии Кристен взлетела высоко. В 2010 году она даже была удостоена специальной награды BAFTA в номинации "Восходящая звезда", а в 2012-м журнал Forbes назвал ее самой высокооплачиваемой актрисой.
Но не стоит думать, что своей славе и наградам Стююарт обязана только "Сумеркам".
В 2015 году она стала первой женщиной-актрисой в истории США, удостоенной французской премии "Сезар" (в номинации "Лучшая женская роль второго плана" в драме "Зильс-Мария").
Конечно, трилогия "Сумерки" принесла девушке массу наград. Среди них есть и приз за "Лучший поцелуй", но стоит обратить внимание и на другие роли Стюарт.
К примеру, за роль в картине "Добро пожаловать к Райли" в 2011 году она была отмечена на Миланском международном кинофестивале и победила в номинации "Лучшая женская роль".
А следом было яркое и безумное перевоплощение в легендарную солистку рок-группы The Runaways Джоан Джетт. Ошеломительное сходство напугало даже саму рок-звезду!
В 2012 году на экраны вышел фильм по роману Джека Керуака "На дороге". В нем Кристен сыграла Мэрилу. Это была одна из ее самых провокационных ролей.
Ее роли столь разнообразны - от робкой Белоснежки до дерзкой рок-звезды. Совсем не удивительно, что Стюарт было предложено сыграть принцессу Диану в картине "Спенсер".
Сюжет фильма разворачивается в начале 90-х, когда Диана окончательно осознает, что ее брак с принцем Чарльзом потерпел крах, и принимает решение отказаться от будущего статуса королевы Великобритании.
В интервью изданию Deadline режиссер Пабло Ларраин отметил, что Кристен Стюарт - одна из выдающихся актрис современности.
"Она может быть любой: очень таинственной и очень хрупкой, в то же время - очень сильной. Это сочетание - именно то, что нам нужно, оно заставило меня задуматься о ней. То, как она отреагировала на сценарий и как она подходит к работе над своим персонажем, приятно удивляет. Думаю, Кристен представит на экране что-то потрясающее и интригующее"
Производство картины запланировано на 2021 год.
К слову, Стюарт известна не только своими ролями, но и громкими скандалами в личной жизни.
После съемок в трилогии "Сумерки" поклонники наслаждались ее романом с Робертом Паттинсоном, но спустя 4 года пара распалась. СМИ писали, что это якобы из-за отношений с женатым режиссером Рупертом Сандерсом. А в 2016 году Кристен сообщила общественности, что является бисексуалкой.
Журналисты не успевают перечислять ее возлюбленных - дизайнеры Алиша Каргайл и Сара Динкил, французская актриса Соколински, Линн Гвинн и Энни Кларк.
Согласно последней информации, Стюарт живет в Лос-Анджелесе со своей девушкой - моделью Стеллой Максвелл.
Портал Championat.com пишет, что Кристен совсем не фанатка здорового образа жизни. Но она часто готовит смузи из петрушки, капусты, семян льна и яблок, а также любит заниматься спортом - ей нравится кататься на скейте, играть в футбол и баскетбол.
30-летняя Кристен Стюарт является лицом модных брендов Chanel и Balenciaga.
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