Пн, 22.06.2020
Мы по-человечески хотели им помочь. Но я больше не собираюсь ни за кем бегать. Да, Михаил Олегович очень сильно страдает, и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще. Адвокат Михаила Ефремова
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Как звезды провели эти выходные: День отца, плов Агутина, Собчак на море и пафосная Серябкина

ФОТО: instagram.com/oleggazmanov/nyusha_nyusha/dasha.rasa

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. Поздравления с Днем отца, прибавление в семействе, футбольные страсти, кормление бегемота и куча селфи - все это и не только в нашей сегодняшней подборке.

Александр Ревва поздравил всех с Днем отца, прикрепив фотографию себя с дочками

Актеру Павлу Деревянко тоже есть чем гордиться

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А это семья Олега Газманова, которая также желает всем добра

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Михаил Грушевский и Сергей Шнуров посетили матч между ЦСКА и "Зенитом"

Матч, кстати, закончился победой "Зенита" со счетом 4:0, но Сергей Жуков, видимо, сделал это фото до начала игры

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Светлана Лобода попозировала у кровати

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Красиво жить не запретишь! Ольга Серябкина поела черешню в Rolls-Royce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Леонид Агутин вместе с отцом приготовили плов для Андрея Макаревича и программы "Смак"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бусь от Насти Каменских

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актриса Ирина Старшенбаум окружила себя подружками

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Анна Семенович тоже с подругами, но у них есть еще и клубника

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А Ксения Бородина покормила бегемота в краснодарском сафари-парке

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on

Стильная фотокарточка от Паши Воли

Блогер Руслан Усачев порезвился в травке

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Гарик Мартиросян сделал селфи на фоне Тимура Батрутдинова. Социальное дистанцирование соблюдено!

Анастасия Волочкова в уютной домашней обстановке поздравила врачей с Днем медицинского работника

Нюше тоже было жарко в минувшие выходные

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Александр Петров с возлюбленной на фоне Москвы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexander Petrov (@actorsashapetrov) on

Оптическая иллюзия: Андрей Мерзликин делает вид, что держит сына на ладошке

Ксения Собчак - вид сзади

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

Помните дуэт Rasa, который пел про пчелу и пчеловода? Ребята готовятся стать родителями

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А DJ Smash, хит которого Moscow never sleeps гремел лет 12 назад, помните? На днях музыкант впервые стал отцом

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Smash (@djsmash) on

Радостная новость у нашего Интарса Бусулиса. Музыкант установил спутниковую антенну и теперь сможет смотреть телевизор без помех

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Intars Busulis (@intarsbusulis) on

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