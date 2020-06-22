Как звезды провели эти выходные: День отца, плов Агутина, Собчак на море и пафосная Серябкина

Александр Ревва поздравил всех с Днем отца, прикрепив фотографию себя с дочками

Актеру Павлу Деревянко тоже есть чем гордиться

А это семья Олега Газманова, которая также желает всем добра

Михаил Грушевский и Сергей Шнуров посетили матч между ЦСКА и "Зенитом"

Матч, кстати, закончился победой "Зенита" со счетом 4:0, но Сергей Жуков, видимо, сделал это фото до начала игры

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Леонид Агутин вместе с отцом приготовили плов для Андрея Макаревича и программы "Смак"

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Гарик Мартиросян сделал селфи на фоне Тимура Батрутдинова. Социальное дистанцирование соблюдено!