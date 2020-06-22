Как звезды провели эти выходные: День отца, плов Агутина, Собчак на море и пафосная Серябкина

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. Поздравления с Днем отца, прибавление в семействе, футбольные страсти, кормление бегемота и куча селфи - все это и не только в нашей сегодняшней подборке.
Александр Ревва поздравил всех с Днем отца, прикрепив фотографию себя с дочками
Актеру Павлу Деревянко тоже есть чем гордиться
А это семья Олега Газманова, которая также желает всем добра
Михаил Грушевский и Сергей Шнуров посетили матч между ЦСКА и "Зенитом"
Матч, кстати, закончился победой "Зенита" со счетом 4:0, но Сергей Жуков, видимо, сделал это фото до начала игры
Светлана Лобода попозировала у кровати
Красиво жить не запретишь! Ольга Серябкина поела черешню в Rolls-Royce
Леонид Агутин вместе с отцом приготовили плов для Андрея Макаревича и программы "Смак"
Бусь от Насти Каменских
Актриса Ирина Старшенбаум окружила себя подружками
Анна Семенович тоже с подругами, но у них есть еще и клубника
А Ксения Бородина покормила бегемота в краснодарском сафари-парке
Стильная фотокарточка от Паши Воли
Блогер Руслан Усачев порезвился в травке
Гарик Мартиросян сделал селфи на фоне Тимура Батрутдинова. Социальное дистанцирование соблюдено!
Анастасия Волочкова в уютной домашней обстановке поздравила врачей с Днем медицинского работника
Нюше тоже было жарко в минувшие выходные
Александр Петров с возлюбленной на фоне Москвы
Оптическая иллюзия: Андрей Мерзликин делает вид, что держит сына на ладошке
Ксения Собчак - вид сзади
Помните дуэт Rasa, который пел про пчелу и пчеловода? Ребята готовятся стать родителями
А DJ Smash, хит которого Moscow never sleeps гремел лет 12 назад, помните? На днях музыкант впервые стал отцом
Радостная новость у нашего Интарса Бусулиса. Музыкант установил спутниковую антенну и теперь сможет смотреть телевизор без помех
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