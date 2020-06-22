Горы шашлыка: сколько необходимо мяса, чтобы хватило на всех?

У вас тоже бывало так, что в одно празднование Лиго шашлык пропадает со стола в один миг, а в следующее - стол ломится от количества еды настолько, что приходится доедать все несколько дней? Так сколько же должно быть мяса на одного человека, чтобы не ошибиться?
Да, шашлыка должно быть много! Это бесспорная правда, закон или просто аксиома, которая не требует никаких логических объяснений и доказательств. Шашлыка должно быть столько, чтобы еще немного осталось. Между нами, вы пробовали использовать шашлык во время приготовления горохового супа или плова? Если нет, то жаль - стоит попробовать!
Ну так сколько его должно быть? В среднем - 300-400 граммов мяса на одного взрослого человека. Можно брать больше, меньше - нет смысла, потому что просто не хватит. Помните, что во время приготовления вес мяса еще уменьшится, потому лучше не скупиться!
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