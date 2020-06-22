Горы шашлыка: сколько необходимо мяса, чтобы хватило на всех?

Да, шашлыка должно быть много! Это бесспорная правда, закон или просто аксиома, которая не требует никаких логических объяснений и доказательств. Шашлыка должно быть столько, чтобы еще немного осталось. Между нами, вы пробовали использовать шашлык во время приготовления горохового супа или плова? Если нет, то жаль - стоит попробовать!

Ну так сколько его должно быть? В среднем - 300-400 граммов мяса на одного взрослого человека. Можно брать больше, меньше - нет смысла, потому что просто не хватит. Помните, что во время приготовления вес мяса еще уменьшится, потому лучше не скупиться!