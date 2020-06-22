Президент провозгласил закон об административно-территориальной реформе

16 июня руководители 46 самоуправлений Латвии обратились к президенту с совместным письмом, призывая не провозглашать этот закон.

Самоуправления заявили, что считают принятый закон некачественным, недостаточно аргументированным, а саму реформу - недемократичной.

Однако Левитс уже в пятницу заявил, что эта реформа необходима, чтобы увеличить мощность самоуправлений и добиться предоставления всем жителям страны одинаково качественных услуг, поэтому закон будет провозглашен.

Как сообщалось, Сейм утвердил закон об административно-территориальной реформе 10 июня. Он предусматривает, что с 1 июля 2021 года в Латвии будет 42 самоуправления вместо 119 нынешних.

Согласно новому закону, с 1 июля следующего года статус города получат Кокнесе и Иецава, а с 1 июля 2022 года городами станут Адажи, Марупе и Кекава.

Города Латвии будут разделены на города государственного значения и города краевого значения. Статус городов государственного значения получат Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Огре, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Президент: определенные в рамках реформы административные территории не высечены в камне

Определенные в рамках реформы административные территории не высечены в камне, заявил президент Эгил Левитс в своем сообщении о реализации административно-территориальной реформы, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Левитс указал на то, что в настоящее время в долгосрочных интересах всего общества обеспечить своевременное вступление принятого закона в силу, чтобы продолжить подготовку к успешному проведению административно-территориальной реформы.

В то же время Левитс подчеркнул, что, если какое-либо самоуправление или местное сообщество считает, что его аргументы не были должным образом услышаны и приняты во внимание, у него есть возможность обратиться в Конституционный суд.

"Если после выборов в самоуправления окажется, что модель какого-то самоуправления явно не работает в интересах населения и не достигает целей реформы, ее можно скорректировать.

Определенные в рамках реформы административные территории не высечены в камне навечно", - заявил президент.

В то же время, по словам Левитса, необходимо, чтобы эти вопросы рассматривались и решались уже в рамках закона после его вступления в силу, а не путем отказа от этого закона и начала всех дискуссий по вопросам административно-территориальной реформы заново.