В России по подозрению в госизмене задержали подполковника полиции

Сообщается, что его подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, по заданию которой он "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

Известно, что суд Москвы арестовал подозреваемого до 18 августа. Помимо этого, его отстранили от должности.

Как отмечает "Медуза", в России статья о госизмене предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей (около 6,5 тысяч евро).