В России по подозрению в госизмене задержали подполковника полиции

В России по подозрению в госизмене задержан начальник районного отдела МВД по Курской области, подполковник полиции Дмитрий Борзенков. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Сообщается, что его подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, по заданию которой он "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".
Известно, что суд Москвы арестовал подозреваемого до 18 августа. Помимо этого, его отстранили от должности.
Как отмечает "Медуза", в России статья о госизмене предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей (около 6,5 тысяч евро).
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