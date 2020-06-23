"Это смерть всему живому": вышел трейлер нового российского триллера о секретном объекте СССР

Осенью 2020 года на экраны выйдет новый российский триллер "Кольская сверхглубокая". В Сети уже доступен трейлер фильма.
Это история об исследователях, пытающихся раскрыть тайну самой глубокой в мире скважины. Якобы там в 1984 году на глубине 12 километров записали звуки, похожие на человеческие крики.
Главным героям спускаются в скважину, чтобы установить источник этих странных звуков.
Режиссером выступил Арсений Сюхин (короткометражки "Переход" и "Тяжелое похмелье").
В главных ролях - Милена Радулович ("Балканский рубеж"), Никита Дювбанов ("Звоните ДиКаприо!"), Вадим Демчог ("Интерны"), Сергей Иванюк ("Молодежка") и другие.
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