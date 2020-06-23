Вт, 23.06.2020
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"Это смерть всему живому": вышел трейлер нового российского триллера о секретном объекте СССР

ФОТО: скриншот видео

Осенью 2020 года на экраны выйдет новый российский триллер "Кольская сверхглубокая". В Сети уже доступен трейлер фильма. 

Это история об исследователях, пытающихся раскрыть тайну самой глубокой в мире скважины. Якобы там в 1984 году на глубине 12 километров записали звуки, похожие на человеческие крики.

Главным героям спускаются в скважину, чтобы установить источник этих странных звуков.

Режиссером выступил Арсений Сюхин (короткометражки "Переход" и "Тяжелое похмелье").

В главных ролях - Милена Радулович ("Балканский рубеж"), Никита Дювбанов ("Звоните ДиКаприо!"), Вадим Демчог ("Интерны"), Сергей Иванюк ("Молодежка") и другие.

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