Груз угнанных в Канаде автомобилей обнаружили в Италии

При сотрудничестве региональной полиции Йорка (Канада), таможенного управления Канады и полиции Италии, в портах Салерно и Тауро в нескольких контейнерах были найдены минимум 40 краденных автомобилей, сообщает Toronto Star.

Среди них было несколько моделей Lexus, BMW, Audi, Chevrolet, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, которые планировали реализовать в Турции и Ливии.

Возврат украденных машин стал возможным только потому, что таможенному управлению Канады показался подозрительным вывоз из страны Audi Q7 2018 года выпуска, ранее объявленной в розыск в связи с финансовыми преступлениями.