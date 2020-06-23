Умер режиссер фильмов "Бэтмен и Робин", "Клиент" и "Призрак оперы"

В Нью-Йорке в возрасте 80 лет умер режиссер Джоэл Шумахер (Joel Schumacher). Об этом пишет The Variety.
BREAKING: Joel Schumacher, director of Batman films, dies at 80 https://t.co/R8cdzg7Q5k— Variety (@Variety) June 22, 2020
В 2019 году у режиссера был диагностирован рак. Он ушел из жизни 22 июня.
Свою карьеру она начал в Лос-Анджелесе, в качестве художника по костюмам, в таких фильмах, как "Спящий". Его первым фильмом стала картина "Невероятно усохшая женщина" (1981) с Лили Томлин в главной роли.
Он был режиссером таких картин как "Коматозники", "Клиент", "Призрак оперы", "Время убивать", "Страна тигров", "Без изьяна", "Бэтмен и Робин", "Телефонная будка", "Роковое число 23", "Кровавый ручей", "Плохая компания" и другие.
Последний его проектом стал сериал "Карточный домик", в котором он отснял несколько серий первого сезона.
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