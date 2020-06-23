Умер режиссер фильмов "Бэтмен и Робин", "Клиент" и "Призрак оперы"

BREAKING: Joel Schumacher, director of Batman films, dies at 80 https://t.co/R8cdzg7Q5k — Variety (@Variety) June 22, 2020

В 2019 году у режиссера был диагностирован рак. Он ушел из жизни 22 июня.

Свою карьеру она начал в Лос-Анджелесе, в качестве художника по костюмам, в таких фильмах, как "Спящий". Его первым фильмом стала картина "Невероятно усохшая женщина" (1981) с Лили Томлин в главной роли.

Он был режиссером таких картин как "Коматозники", "Клиент", "Призрак оперы", "Время убивать", "Страна тигров", "Без изьяна", "Бэтмен и Робин", "Телефонная будка", "Роковое число 23", "Кровавый ручей", "Плохая компания" и другие.

Последний его проектом стал сериал "Карточный домик", в котором он отснял несколько серий первого сезона.