Валерий Меладзе: работа телефонистом, развод после 20 лет брака и антивоенные высказывания

Это сотрудничество с трио для Валерия Меладзе стало роковым.

Оказывается певец несколько лет певец жил на две семьи. Когда первая жена артиста Ирина Меладзе узнала о его изменах, то попыталась спасти брак. Однако в 2014 году супруги все же развелись. Они были женаты более 20 лет.

Певец ушел к бывшей солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой.

Ирина и Валерий отказывались говорить на тему своего разрыва. Джанабаева также долгое время хранила молчание.

Позже Альбина призналась, что их с Валерием отношения были непростыми, и порой ей казалось, что лучше расстаться, но они не могли отпустить друг друга.

В эфире телепередачи "Звезды сошлись" Ирина призналась, что даже рада тому, что все так случилось.

Она отметила, что жить с певцом было непросто. Валерий уже тогда жил на две семьи.

Как стало известно позже, у Альбины уже был сын от Меладзе, которого тот тщательно прятал от журналистов.

Ирина не скрывает, что любила и буквально боготворила мужа.

"Я нарушила одно из рекомендательных божественных правил: "Не сотвори себе кумира". Есть красный угол, где должна висеть икона, а у меня там был портрет мужа", - объяснила она.

Про измены женщина узнала довольно поздно. Сыну Меладзе и Джанабаевой тогда было уже 3 года.

"Как я поняла потом, все знали все, кроме меня", - призналась она.

Старшая дочь Ирины и Валерия отметила, что это было для все неожиданностью.

"Для мамы это был шок. Как ребенок я тоже не предчувствовала, что это может случиться", - вспоминает дочь Меладзе Инга.

Ирина рада, что так произошло. Может быть, если бы она узнала об этом раньше, все было бы намного больнее и эмоциональнее, так как у нее сложный характер. Но они бы все равно развелись.

С 2007 года он является наставником на шоу "Голос. Дети".

"Из тех детей, которые приходят на "Голос", патологически желают славы 2-3%. Все остальные участники - это обычные дети, просто очень хорошо подготовленные и прекрасно поющие", - признался он в интервью изданию "Аргументы и факты".

По его мнению телепроект уже перестал быть событием. Раньше победителей и яркие номера еще как-то запоминали, а сейчас забывают уже на третий день.

Каждый концерт Меладзе - это событие.

Он до сих пор остается востребованным артистом.