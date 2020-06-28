Валерий Меладзе: работа телефонистом, развод после 20 лет брака и антивоенные высказывания

Много моих песен звучит на модных дискотеках. И со временем их становится больше. И они надолго задерживаются в плэй-листах радиостанций",
- сказал артист в недавнем интервью изданию "Аргументы и факты".
Валерий Шотаевич считает, что сейчас сильно увеличилось количество плохого контента.
"Большинство артистов, чьи клипы сегодня находятся в топах музыкальных каналов, скорее всего, никогда не будут гастролировать.
Эти клипы снимаются для того, чтобы просто заполнять эфир", - уверен он.
В 2019 году артист выступил в "Арена Рига". Он подарил зрителям уникальный мир романтики из музыкальных историй, вдохновленных жизнью. Совершенно магические звуки этнических инструментов, а также многоголосье на грузинском языке в исполнении песни "Иностранец" добавили элементов драмы и значимости. Так Меладзе с гордостью подчеркнул свое происхождение.
Последний романтик Меладзе тогда искренне спел для рижан о вечных чувствах, а они ему ответили безграничной любовью.
Галерея: Концерт Валерия Меладзе в Риге
После 24 февраля Валерий Меладзе был из тех звезд, кто высказался против войны.
Он записал эмоциональное видео в Instagram, в котором призвал Россию прекратить военные действия:
"Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Но сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться - для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить".
В 2022 году Валерий Меладзе отметил 30-летие своей музыкальной карьеры.
Он стал невероятно востребованным и популярным артистом за эти годы. Но, очевидно, война в Украине повлияла на жизнь артиста.
"Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии", - написал Меладзе.
Напомним, после окончания Николаевского кораблестроительного института Валерий Меладзе пошел в аспирантуру, а потом занялся наукой в области глубокий очистки воды. Он даже написал кандидатскую диссертацию. А недавно ее перечитал.
"Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию, и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт" - отметил Меладзе.
Певец сообщил, что у него изменилось отношение к шоу-бизнесу:
"Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут еще долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям", - подытожил Валерий Меладзе.
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