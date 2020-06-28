Валерий Меладзе: работа телефонистом, роман с солисткой "ВИА Гры" и развод после 20 лет брака
Во вторник, 23 июня, "последний романтик", многократный обладатель музыкальных премий и наград, певец Валерий Меладзе отметил свое 55-летие. RUS TVNET рассказывает про этого исполнителя в рамках рубрики "Звезда недели".
Он рос совсем не в музыкальной семье. В ней все были инженерами. Тем не менее, Валерий окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а после не пошел работать телефонистом.
Мало кто знает, но институт он окончил по специальности "инженер-механик по судовым энергетическим установкам".
Параллельно учебе Валерий Шотаевич занимался музыкальной деятельность в коллективе "Апрель".
Музыкальный успех Меладзе можно отчитывать с 1992 года, когда он впервые выступил с песней "Не тревожь мне душу, скрипка…". Следующим знаковым появление перед зрителями стал номер с песней "Лимбо" на "Рождественских встречах" в декабре 1993 года по приглашению Аллы Пугачевой.
Что тогда, что сейчас автором текстов, музыки и аранжировок почти всех песен является его старший брат Константин Меладзе.
В 1995 году вышел первый сольный альбом артиста - "Сэра". С этого момента публика навсегда влюбилась в романтичного Валерия. Последующие альбомы и дуэты с участием Меладзе мгновенно занимали вершины хит-парадов.
В 2000 году его брат Константин Меладзе основал женское сексапильное вокальное трио "ВИА Гра". Все совместные работы Валерия и девушек покоряли сердца слушателей. Многие композиции до сих пор на слуху и постоянно переживают новые интерпретации и аранжировки.
Это сотрудничество с трио для Валерия Меладзе стало роковым.
Оказывается певец несколько лет певец жил на две семьи. Когда первая жена артиста Ирина Меладзе узнала о его изменах, то попыталась спасти брак. Однако в 2014 году супруги все же развелись. Они были женаты более 20 лет.
Певец ушел к бывшей солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой.
Ирина и Валерий отказывались говорить на тему своего разрыва. Джанабаева также долгое время хранила молчание.
Позже Альбина призналась, что их с Валерием отношения были непростыми, и порой ей казалось, что лучше расстаться, но они не могли отпустить друг друга.
В эфире телепередачи "Звезды сошлись" Ирина призналась, что даже рада тому, что все так случилось.
Она отметила, что жить с певцом было непросто. Валерий уже тогда жил на две семьи.
Как стало известно позже, у Альбины уже был сын от Меладзе, которого тот тщательно прятал от журналистов.
Ирина не скрывает, что любила и буквально боготворила мужа.
"Я нарушила одно из рекомендательных божественных правил: "Не сотвори себе кумира". Есть красный угол, где должна висеть икона, а у меня там был портрет мужа", - объяснила она.
Про измены женщина узнала довольно поздно. Сыну Меладзе и Джанабаевой тогда было уже 3 года.
"Как я поняла потом, все знали все, кроме меня", - призналась она.
Старшая дочь Ирины и Валерия отметила, что это было для все неожиданностью.
"Для мамы это был шок. Как ребенок я тоже не предчувствовала, что это может случиться", - вспоминает дочь Меладзе Инга.
Ирина рада, что так произошло. Может быть, если бы она узнала об этом раньше, все было бы намного больнее и эмоциональнее, так как у нее сложный характер. Но они бы все равно развелись.
С 2007 года он является наставником на шоу "Голос. Дети".
"Из тех детей, которые приходят на "Голос", патологически желают славы 2-3%. Все остальные участники - это обычные дети, просто очень хорошо подготовленные и прекрасно поющие", - признался он в интервью изданию "Аргументы и факты".
По его мнению телепроект уже перестал быть событием. Раньше победителей и яркие номера еще как-то запоминали, а сейчас забывают уже на третий день.
Каждый концерт Меладзе - это событие.
Он до сих пор остается востребованным артистом.
"У меня-то как раз аудитория не стареет. Как было много молодежи на моих выступлениях, так и есть. Значит, для них что-то в нашей музыке есть.
Много моих песен звучит на модных дискотеках. И со временем их становится больше. И они надолго задерживаются в плэй-листах радиостанций",
- сказал артист в недавнем интервью изданию "Аргументы и факты".
Валерий Шотаевич считает, что сейчас сильно увеличилось количество плохого контента.
"Большинство артистов, чьи клипы сегодня находятся в топах музыкальных каналов, скорее всего, никогда не будут гастролировать.
Эти клипы снимаются для того, чтобы просто заполнять эфир", - уверен он.
В 2019 году артист выступил в "Арена Рига". Он подарил зрителям уникальный мир романтики из музыкальных историй, вдохновленных жизнью. Совершенно магические звуки этнических инструментов, а также многоголосье на грузинском языке в исполнении песни "Иностранец" добавили элементов драмы и значимости. Так Меладзе с гордостью подчеркнул свое происхождение.
Последний романтик Меладзе тогда искренне спел для рижан о вечных чувствах, а они ему ответили безграничной любовью.
Летом 2020 года должен был состояться очередной концерт Валерия Меладзе в зале "Дзинтари", но из-за пандемии его перенесли на неопределенное время. Тем не менее мы ждем и надеемся на скорое возвращение певца.
Галерея: Концерт Валерия Меладзе в Риге