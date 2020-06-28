Валерий Меладзе: работа телефонистом, роман с солисткой "ВИА Гры" и развод после 20 лет брака

Он рос совсем не в музыкальной семье. В ней все были инженерами. Тем не менее, Валерий окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а после не пошел работать телефонистом.

Мало кто знает, но институт он окончил по специальности "инженер-механик по судовым энергетическим установкам".

Параллельно учебе Валерий Шотаевич занимался музыкальной деятельность в коллективе "Апрель".

Музыкальный успех Меладзе можно отчитывать с 1992 года, когда он впервые выступил с песней "Не тревожь мне душу, скрипка…". Следующим знаковым появление перед зрителями стал номер с песней "Лимбо" на "Рождественских встречах" в декабре 1993 года по приглашению Аллы Пугачевой.

Что тогда, что сейчас автором текстов, музыки и аранжировок почти всех песен является его старший брат Константин Меладзе.

В 1995 году вышел первый сольный альбом артиста - "Сэра". С этого момента публика навсегда влюбилась в романтичного Валерия. Последующие альбомы и дуэты с участием Меладзе мгновенно занимали вершины хит-парадов.

В 2000 году его брат Константин Меладзе основал женское сексапильное вокальное трио "ВИА Гра". Все совместные работы Валерия и девушек покоряли сердца слушателей. Многие композиции до сих пор на слуху и постоянно переживают новые интерпретации и аранжировки.

Это сотрудничество с трио для Валерия Меладзе стало роковым.

Оказывается певец несколько лет певец жил на две семьи. Когда первая жена артиста Ирина Меладзе узнала о его изменах, то попыталась спасти брак. Однако в 2014 году супруги все же развелись. Они были женаты более 20 лет.

Певец ушел к бывшей солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой.

Ирина и Валерий отказывались говорить на тему своего разрыва. Джанабаева также долгое время хранила молчание.

Позже Альбина призналась, что их с Валерием отношения были непростыми, и порой ей казалось, что лучше расстаться, но они не могли отпустить друг друга.

В эфире телепередачи "Звезды сошлись" Ирина призналась, что даже рада тому, что все так случилось.

Она отметила, что жить с певцом было непросто. Валерий уже тогда жил на две семьи.

Как стало известно позже, у Альбины уже был сын от Меладзе, которого тот тщательно прятал от журналистов.

Ирина не скрывает, что любила и буквально боготворила мужа.

"Я нарушила одно из рекомендательных божественных правил: "Не сотвори себе кумира". Есть красный угол, где должна висеть икона, а у меня там был портрет мужа", - объяснила она.

Про измены женщина узнала довольно поздно. Сыну Меладзе и Джанабаевой тогда было уже 3 года.

"Как я поняла потом, все знали все, кроме меня", - призналась она.

Старшая дочь Ирины и Валерия отметила, что это было для все неожиданностью.