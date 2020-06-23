Начался фестиваль ЛГБТ+ Baltic Pride. В этом году - в необычном формате

В последний раз Baltic Pride прошел в Таллинне в 2017 году, в его программе были шествие, концерт под открытым небом, международная конференция, показы фильмов, выставки, праздники и прочее. В апреле этого года местный организатор фестиваля Ассоциация ЛГБТ Эстонии сообщила, что Baltic Pride отменяется ввиду вспышки коронавируса.

Новость огорчила сообщество ЛГБТ+ и поддерживающих его, потому как этого события ждали, в нем принимают участие тысячи людей из Эстонии, Латвии, Литвы, России, Скандинавии и издалека. Поскольку фестиваль проходит в Эстонии раз в три года, тут его не состоится пять лет.

Хотя в нынешнем году организовать большое мероприятие не представилось возможным, программа начавшейся недели - разнообразная.

Например, в день открытия можно было побеседовать с депутатом Европарламента Мариной Кальюранд, после Иванова дня состоится онлайн-занятие йогой, в рамках Дня открытых дверей можно будет ознакомиться с деятельностью Эстонской сети ВИЧ-позитивных, вечером — пойти на праздник, а также будет возможность ознакомиться с историей ЛГБТ+ Таллинна. Также пройдут показы фильмов, концерты и прочее.

Исполнительный директор Ассоциации ЛГБТ Эстонии и одна из организаторов Baltic Pride Кристель Раннаяэре считает, что положение представителей ЛГБТ+ в Эстонии становится все более опасным, поэтому поднимать данную тему - особенно важно.

"События, происходящие в последние годы в Европе и в мире в целом, заставляют нас тревожиться из-за ситуации вокруг представителей ЛГБТ+.

К сожалению, в течение последнего года мы заметили, что подобные сценарии доходят и до Эстонии. Стали громче общественные враждебные речи со стороны правительства и организаций, выступающих против прав человека, в отношении ЛГБТ+, вслед за тем — активные шаги по ограничению прав наших людей",

- добавила Раннаяэре.

Политик Марина Кальюранд, за беседой с которой можно было следить онлайн в понедельник вечером в Instagram Ассоциации ЛГБТ Эстонии, также считает постановку темы очень важной.

"Для меня неприемлемы любая дискриминация и навешивание ярлыков. Это причина, по которой, помимо иных групп поддержки, я присоединилась и к группе поддержки ЛГБТИ Европарламента. За деятельностью Ассоциации ЛГБТИ Эстонии слежу последние пару лет. Я многому научилась, у нас были прекрасные встречи и разговоры. Очень жду встречи 22 июня", - добавила Кальюранд.

В следующем году фестиваль пройдет в Риге, затем - в Вильнюсе, а в 2023 году - опять в Таллинне. В Эстонии Baltic Pride организовывает Ассоциация ЛГБТ Эстонии - НКО, работающая во благо представителей ЛГБТ+ (лесби, геи, бисексуальные и трансгендерные люди, а также люди с иной сексуальной и гендерной идентичностью).