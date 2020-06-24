Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых в июле ждет большое везение

Рак

Ракам в последнее время казалось, что весь мир ополчился против них. Но в июле, по словам астролога, эти люди наконец выйдут из зоны тотального невезения, получат бонусы и обеспечат себе материальное благополучие.

Стрелец

Стрельцы в принципе одни из самых везучих знаков Зодиака. Звезды и планеты постоянно их радуют подарками и приятными сюрпризами.

Но в июле эти баловни судьбы сами удивятся тому, насколько все удачно сложится для них, уверяет Павел Глоба.

Козерог

У Козерогов в следующем месяце будут все шансы стать победителями в любом деле. Впереди их ждет белая полоса, полная удачи. Представители этого знака могут получить желаемую должность, а также устроить свою личную жизнь.

Водолей

Удачу по всем фронтам астролог прогнозирует и Водолеям - весь июль станет для них светлым и счастливым.

Этим людям ужно лишь решиться сделать первый шаг, и тогда обстоятельства сложатся самым благоприятным образом для них.

Все сложится еще лучше, чем Водолеи могли предполагать.