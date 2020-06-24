Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых в июле ждет большое везение

Известный российский астролог Павел Глоба составил прогноз на июль 2020 года и выделил в нем четыре знака Зодиака, для представителей которых закончится полоса неудач и наступит период везения.
Рак
Ракам в последнее время казалось, что весь мир ополчился против них. Но в июле, по словам астролога, эти люди наконец выйдут из зоны тотального невезения, получат бонусы и обеспечат себе материальное благополучие.
Стрелец
Стрельцы в принципе одни из самых везучих знаков Зодиака. Звезды и планеты постоянно их радуют подарками и приятными сюрпризами.
Но в июле эти баловни судьбы сами удивятся тому, насколько все удачно сложится для них, уверяет Павел Глоба.
Козерог
У Козерогов в следующем месяце будут все шансы стать победителями в любом деле. Впереди их ждет белая полоса, полная удачи. Представители этого знака могут получить желаемую должность, а также устроить свою личную жизнь.
Водолей
Удачу по всем фронтам астролог прогнозирует и Водолеям - весь июль станет для них светлым и счастливым.
Этим людям ужно лишь решиться сделать первый шаг, и тогда обстоятельства сложатся самым благоприятным образом для них.
Все сложится еще лучше, чем Водолеи могли предполагать.
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