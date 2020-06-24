"Одесский убийца" или "пример поколения". Чем важно дело Сергея Стерненко, которого судят в Киеве

1 мая того же года Стерненко в затылок выстрелили из травматического пистолета. Ошалевший Стерненко сумел задержать нападавшего (суд по этому делу продолжается).

А поздно вечером 24 мая 2018 года, когда Стерненко со своей девушкой возвращался домой, около подъезда на него напали двое мужчин. Завязалась драка. У Стерненко при себе был нож.

Один из нападавших, 30-летний Александр Исайкул, был ранен в живот, но сумел скрыться с места происшествия. Второй - 28-летний бывший десантник Иван Кузнецов, тоже бросился убегать. Он умер от ножевого ранения в сердце в 100 метрах от места начала драки.

Через несколько часов после драки Исайкула задержали. В своих показаниях он отрицал, что вместе с товарищем они поджидали Стерненко, рассказывает Би-би-си адвокат Стерненко Виталий Тытыч. В прошлом году Исайкул выехал за пределы Украины и, по данным Тытыча, сейчас находится на территории России.

Вдова погибшего Ивана Кузнецова Олеся рассказывала киевскому изданию "Страна", что ее муж был аполитичным человеком, который пытался устроиться на работу охранником. В то, что Кузнецов и Исайкул могли подстерегать Стерненко, чтобы избить его, она не верила. "Если бы я была мужчиной, то отомстила бы Стерненко за смерть мужа", - говорила она.

Тем не менее, в мае этого года Кузнецову и Исайкулу предъявили подозрение в хулиганстве - тем самым правоохранители, по сути, признали, что нападение на Стерненко было спланированным. Дело против Кузнецова закрыли в связи со смертью подозреваемого, а Исайкула объявили в розыск.

В разговоре с Би-би-си Стерненко повторил свои более ранние заявления о том, что считает причастным к организации нападений на себя мэра Одессы Геннадия Труханова.

Мэр Одессы никогда прямо не комментировал обвинения в свой адрес, однако в апреле прошлого года, отвечая на вопрос Би-би-си о серии нападений на одесских общественных активистов, он заявил: "Я не поддерживаю применение физической силы в отношении кого-либо, даже если человек этого заслуживает… Что касается тех, на кого нападали, то я бы советовал этим активистам быть корректными и жить по закону. Вам не интересно, когда пробили голову полицейскому, вы не спросили, как генералу разбили голову. Как можно, чтобы человек, который убил другого, назывался активистом? Нам не страшно от безнаказанности, и что будет дальше? Пусть даже это была самооборона".

В любом случае расследованием последнего нападения занималась Служба безопасности Украины - именно из-за возможного конфликта интересов у одесских полицейских.

До недавнего времени правоохранители вообще не усматривали в действиях Стерненко состава преступления. И это было предметом возмущения ряда политиков и общественных деятелей.